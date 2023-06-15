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    20:58, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска

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    Фото: syriahr.com
    АММАН. КАЗИНФОРМ - В результате израильской воздушной атаки по сирийской столице один солдат получил серьезные ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сирийское агентство SANA.

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска в ночь на среду. По сведениям очевидцев, после полуночи в сирийской столице и ее окрестностях были слышны сильные взрывы.

    «Израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, поразив несколько позиций к юго-западу от Дамаска», - сообщает издание.

    В ответ сирийские ПВО атаковали израильские ракеты, которые были запущены в 01:05 в ночь на среду (04:05 по Астане) и сбили часть из них, пишет издание. В результате нападения тяжело ранен военнослужащий и нанесен материальный ущерб.

    Базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) - организация, занимающаяся мониторингом и отслеживанием нарушений прав человека в Сирии, заявила, что израильский ракетный удар был направлен на склады оружия, которые принадлежат проиранским боевикам и в итоге он привел к пожару.

    Предыдущее нападение произошло в конце прошлого месяца, в результате чего был нанесен незначительный материальный ущерб. В начале мая Израиль нанес авиаудары по международному аэропорту Алеппо, убив сирийского солдата и выведя объект из строя во второй раз за два месяца.

    По данным SOHR, нападение стало восемнадцатой по счету атакой Израиля по Сирии с начала года. В результате этих ударов погибло 48 солдат, а еще 37 получили ранения различной степени тяжести, а также были повреждены и уничтожены более 40 объектов на территории Арабской республики.

    В последние годы Израиль нанес сотни воздушных ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии. При этом власти Израиля редко признают публично свои нападения на объекты в Сирии, придерживаясь позиции, что такие операции направлены на то, чтобы иранское оружие не попало в руки вооруженных группировок в Сирии, поддерживаемых Тегераном.


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