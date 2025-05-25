Израиль нанес более 100 ударов по целям в секторе Газа
Израиль продолжает масштабное наступление в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние 24 часа военные нанесли удары более чем по 100 целям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.
Как сообщает ЦАХАЛ, под атаки попали здания, используемые ХАМАС, ракетная установка, туннели и другие объекты инфраструктуры.
По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильских атак за 24 часа, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Газы.
Также, в субботу шесть вооруженных палестинцев, охранявших грузовики с гуманитарной помощью — якобы для предотвращения их разграбления, — были убиты в результате удара израильского беспилотника. ЦАХАЛ утверждает, что эти люди были членами ХАМАС, но группировка это опровергла, настаивая на том, что они были «членами групп безопасности и защиты гуманитарной помощи, которые выполняли исключительно гуманитарные задачи».
Ранее сообщалось, что более 190 грузовиков с гумпомощью прибыли в сектор Газа.