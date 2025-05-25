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    19:42, 24 Май 2025 | GMT +5

    Израиль нанес более 100 ударов по целям в секторе Газа

    Израиль продолжает масштабное наступление в секторе Газа. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние 24 часа военные нанесли удары более чем по 100 целям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

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    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщает ЦАХАЛ, под атаки попали здания, используемые ХАМАС, ракетная установка, туннели и другие объекты инфраструктуры.

    По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильских атак за 24 часа, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Газы.

    Также, в субботу шесть вооруженных палестинцев, охранявших грузовики с гуманитарной помощью — якобы для предотвращения их разграбления, — были убиты в результате удара израильского беспилотника. ЦАХАЛ утверждает, что эти люди были членами ХАМАС, но группировка это опровергла, настаивая на том, что они были «членами групп безопасности и защиты гуманитарной помощи, которые выполняли исключительно гуманитарные задачи».

    Ранее сообщалось, что более 190 грузовиков с гумпомощью прибыли в сектор Газа.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости Израиль
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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