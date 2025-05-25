Израиль нанес более 100 ударов по целям в секторе Газа

Как сообщает ЦАХАЛ, под атаки попали здания, используемые ХАМАС, ракетная установка, туннели и другие объекты инфраструктуры.

По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильских атак за 24 часа, сообщило в пятницу министерство здравоохранения Газы.

Также, в субботу шесть вооруженных палестинцев, охранявших грузовики с гуманитарной помощью — якобы для предотвращения их разграбления, — были убиты в результате удара израильского беспилотника. ЦАХАЛ утверждает, что эти люди были членами ХАМАС, но группировка это опровергла, настаивая на том, что они были «членами групп безопасности и защиты гуманитарной помощи, которые выполняли исключительно гуманитарные задачи».

Ранее сообщалось, что более 190 грузовиков с гумпомощью прибыли в сектор Газа.