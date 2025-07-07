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    21:00, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Израиль готов к новым переговорам по Газе

    Израильская делегация прибыла в Катар на переговоры по Газе, передает Kazinform по ссылкой на BBC.

    сектор Газа
    Фото: aa.com.tr

    В ходе непрямых переговоров израильская делегация обсудит с ХАМАС последнее предложение о прекращении огня в Газе.

    Сам премьер-министр Биньямин Нетаньяху, на которого в Израиле оказывают давление с целью положить конец войне, сегодня вылетел в США, где в понедельник встретится с Дональдом Трампом.

    Ранее американский президент заявил, что израильская сторона согласилась на условия, необходимые для прекращения огня в секторе Газа на два месяца. ХАМАС в ответ высказал свои требования, которые Израиль уже успел назвать «неприемлемыми». 

    - С учетом оценки ситуации Нетаньяху принял решение отравить делегацию в Катар, чтобы «продолжить усилия по обеспечению возвращения наших заложников на основе предложения Катара, с которым согласился Израиль, — заявили в канцелярии премьер-министра.

    Тем временем, в Израиле растет недовольство жителей. В крупных городах страны прошли многотысячные акции с требованием освободить всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. По данным израильской стороны, из 50 заложников, все еще удерживаемых в Газе, 20 живы, 28 мертвы, судьба еще двоих до сих пор неизвестна.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного перемирия в Газе.

    Теги:
    сектор Газа Мировые новости Израиль
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
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