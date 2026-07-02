Нетаньяху заявил о том, что Израиль больше не нуждается в поддержке США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на пресс-конференции, заявил, что хочет прекратить финансовую помощь Израилю со стороны США, утверждая, что экономика страны сейчас достаточно сильна, чтобы обходиться без американской поддержки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на News18.

— Я хочу прекратить американскую помощь. Это как пособие по безработице, я этого не хочу. Наша экономика больше не является малой экономикой… мы можем сами профинансировать ту долю нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов. Я хочу, чтобы этот процесс начался в этом году, — сообщил Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сделал это заявление, одновременно обозначив позицию своего правительства по вопросам безопасности, палестинской проблемы, сектора Газа, Ирана и Ливана.

Вновь озвучив свою позицию по вопросу государственности Палестины, Нетаньяху сказал: «Израиль — национальное государство еврейского народа. Здесь не будет создано никакого палестинского государства».

Он также заявил, что Израиль продолжит проводить активную политику в области безопасности.

— Что касается восстановления поселений в секторе Газа, то сначала нужно действовать, а потом уже говорить. Иногда лучше разделять эти два понятия. Поэтому я не буду ничего добавлять на эту тему, — сказал он, комментируя возможность восстановления израильских поселений в секторе Газа.

Говоря о государственной политики в целом, Нетаньяху добавил, что искусство государственного управления не ограничивается внутренней политикой.

— Я не обязан каждый раз рассказывать обо всем всему миру, — сказал он.

Говоря о военных действиях Израиля против Ирана, Нетаньяху заявил: «Мы дважды вторгались в Иран, чтобы спасти себя от уничтожения. При необходимости мы сделаем это в третий раз».

Нетаньяху заявил, что израильские войска будут оставаться в Ливане до тех пор, пока «Хезболла» будет представлять для них угрозу.

— Мы не покидали Ливан. Мы фактически создали этот пояс безопасности — примерно в 10 километрах от границы с Ливаном — с согласия ливанского правительства. И, конечно, «Хезболла» возмущена. То же самое можно сказать и об Иране, — заявил Биньямин Нетаньяху.

Во вторник Нетаньяху посетил израильских военных на юге Ливана и заявил, что силы страны останутся там до тех пор, пока не исчезнет угроза со стороны поддерживаемой Ираном «Хезболлы».

Его заявления прозвучали через несколько дней после того, как Ливан и Израиль подписали рамочное соглашение при посредничестве США, направленное на установление мира и разоружение «Хезболлы».

Согласно соглашению, любой уход Израиля с оккупированной территории Ливана возможен только при условии, что Бейрут создаст «пилотные зоны», в которых ливанские военные возьмут на себя управление вместо «Хезболлы».

Ранее сообщалось, что Тегеран, Вашингтон и Бейрут создадут совместный комитет для соблюдения перемирия в Ливане.