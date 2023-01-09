Израиль аннулировал министру иностранных дел Палестины разрешение на въезд

9 Января 2023, 20:58

АММАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малки заявил, что Израиль отозвал его разрешение на въезд после того, как израильское правительство несколько дней назад объявило о ряде карательных мер против палестинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

В заявлении министерства иностранных дел Палестины сообщается, министр возвращался с инаугурации президента Бразилии, когда ему сообщили, что Израиль аннулировал его разрешение на поездку, которое позволяет высокопоставленным палестинским чиновникам легко выезжать и въезжать на территорию Западного берега реки Иордан. Разрешение на въезд выдается только высокопоставленным палестинским чиновникам, в отличие от обычных палестинцев.

«Это является частью серии карательных мер против палестинцев, о которых новое жесткое правительство Израиля объявило несколько дней назад после инициативы ПА в ООН против удержания Израилем Западного берега», - заявил министр.

Риад аль-Малки заявил на радио «Голос Палестины», что шаги, которые предпринимает Израиль, противоречат международному праву. Он призвал международное сообщество «занять четкую позицию», чтобы убедить Израиль в том, что у него нет свободы действий в этом вопросе.

В конце 2022 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится просьба к Международному суду дать оценку израильско-палестинскому конфликту, израильской «аннексии» и «правовому статусу оккупации». Резолюция, предложенная палестинцами, была принята 87 голосами против 26 при 53 воздержавшихся.

После этого Генеральная Ассамблея обратилась в Международный суд ООН в Гааге, чтобы тот оценил последствия оккупации палестинских территорий Израилем.

В ответ на это недавно сформированное правительство Израиля, состоящее в основном из правых партий, одобрило меры по наказанию палестинцев в отместку за то, что они заставили высший судебный орган ООН дать свое мнение об израильской оккупации, сообщает The Guardian.

Так, 6 января кабинет безопасности израильского правительства решил удержать 39 миллионов долларов США у Палестинской администрации и направить эти средства на программу компенсации для семей израильских жертв атак палестинских боевиков.

Кроме того, кабинет безопасности также принялся за палестинских чиновников, заявив, что откажет во льготах «VIP-персонам, ведущим политическую и юридическую войну против Израиля».

В воскресенье ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приказал полиции убрать палестинские флаги с общественных мест. В своем заявлении Бен-Гвир отметил, что размахивание палестинским флагом является актом «в поддержку терроризма».

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании своего кабинета в воскресенье заявил, что меры были направлены на то, что он назвал «крайним антиизраильским» шагом в ООН.

После этого палестинский МИД заявил, что палестинское руководство рассматривает юридический и политический ответ на меры возмездия, передает палестинское агентство WAFA.

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе в интервью израильскому изданию Haaretz предупредил, что израильские санкции против Палестины «немедленно приведут к ее краху».

На прошлой неделе было приведено к присяге самое правое и религиозно консервативное правительство за всю 74-летнюю историю страны. Оно планирует радикальные реформы, от расширения незаконных поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан до ослабления судебной власти, передает AlJazeera.

В субботу тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в знак протеста против планов нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые, по их словам, угрожают демократии и свободам.

Они выступили против планов Биньямина Нетаньяху по расширению поселений на оккупированном Западном берегу и ослаблению Верховного суда Израиля.

По сообщениям СМИ, демонстранты собрались в центре города, а затем прошлись по улицам, размахивая израильскими флагами и держа в руках плакаты с антиправительственными лозунгами, такими как «Демократия в опасности» и «Вместе против фашизма и апартеида». В акции протеста приняли участие более десяти тысяч человек

Протест возглавили левые и палестинские члены Кнессета - израильского парламента. Они раскритиковали министра юстиции Ярива Левина, который днями ранее обнародовал давно обещанный правительством пересмотр судебной системы, направленный на ослабление Верховного суда страны. Протестующие в субботу также призвали к миру и сосуществованию между евреями и палестинскими жителями страны.

Фото: The Times of Israel / AP