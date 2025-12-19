Из Павлодарской области уехали 32 тысячи жителей: аким назвал причины оттока

Тенденция показывает превышение оттока населения над притоком.

— Да, 32 тысячи человек — это отток, 24,5 тыс. человек — приток. То есть, около 8 тыс человек — это нетто оттока, — отметил Асаин Байханов на брифинге в СЦК.

Глава региона назвал три основные причины сложившейся ситуации. Первая, по его словам, связана с близлежащей границей с Российской Федерацией, поскольку в города соседнего государства уезжает значительное количество жителей региона.

— Мы граничим (с Российской Федерацией — прим. ред.), у нас 5 КПП. Очень много молодежи учится в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово. Процентов 50-60 остаются и обустраивают там жизнь после завершения учебы, — пояснил аким.

Вторая причина — в структуре населения.

— Всего 57% жителей области — этнические казахи. 43% — другие национальности. На нашей территории — 90 национальностей, — подчеркнул глава Павлодарской области.

К тому же на этот показатель влияет низкая рождаемость в регионе, которая, по словам акима, свойственна всем областям на севере Казахстана.

При этом Павлодарской области удается все активнее привлекать к переезду жителей других регионов, сообщает аким.

— Мы — регион-лидер в стране, кто активно занимается переселением с юга страны, из трудоизбыточных регионов. На сегодня 4500 вакансий, на которые мы привлекаем наших земляков из Кызылординской, Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей. Целенаправленно группы из акиматов районов выезжают туда и к своим вакансиям привлекают людей, предоставляя здесь «подъемные», жилье, решая иные вопросы социального характера, — рассказал Асаин Байханов.

По словам акима, благодаря этим мерам в регионе уже разместились 5500 казахстанцев из других регионов и 1500 кандасов.

Ранее сообщалось, что отток населения в Кызылординской области почти вдвое больше притока.