20 Июля 2022 13:29

Изменился состав маслихата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На основании постановления территориальной избирательной комиссии Алматы и решений филиалов партий «Amanat» и «Народная партия Казахстана» была произведена ротация 11 депутатов согласно поданным заявлениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые мандаты представлены следующим депутатам:

Матыжанов Кенжехан Слямжанович – директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, доктор филологических наук, член партии «Amanat».

Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович – директор Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, член Общественного совета г. Алматы, член партии «Amanat».

Жандай Сана Шайханқызы – директор ТОО «ADANAZ», член партии «Amanat».

Жумабаев Бакытбек Ашимович – генеральный директор ТОО «Жан-М», вице-президент Казахстанской Федерации хоккея на траве, член партии «Amanat».

Карагулов Ерулан Серикович – директор КГКП «Алматинский колледж сервисного обслуживания», член партии «Amanat».

Котенев Артур Эдуардович – директор ТОО «AlmatyEngineering», член партии «Amanat».

Шамова Арайлым Мәтжанқызы – директор КГУ «Школа-гимназия №201», член партии «Amanat».

Ерлан Диана Ерлановна – член Общественного совета города Алматы, член Республиканского совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член партии «Amanat».

Рамазан Бекбол Батыржанұлы – проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л. Б. Гончарова, член Общественного совета г. Алматы, член партии «Amanat».

Султангалиев Тамерлан Мэлсович – председатель Алматинского городского филиала Народной партии Казахстана, член партии «Народная партия Казахстана».

Мухамедгалиев Талгат Аблаевич – руководитель Алматинского филиала РОО «Союз защиты прав потребителей и предпринимателей», член партии «Народная партия Казахстана».

По данным пресс-службы маслихата, по качественному составу количество представителей сферы науки и образования увеличилось вдвое и составило 20%, НПО и СМИ - до 21%. Наряду с этим, новыми депутатами маслихата стали две многодетные матери.

«Система выборов по партийным спискам предусматривает ротацию. Эта процедура широко применяется на практике в развитых странах мира и является ярким примером реализации принципов меритократии и внутрипартийного единства. Эти принципы дают возможность реализовать себя другим членам партий из резервных списков», - сообщили в пресс-службе маслихата.

Ротация произошла за счет перераспределения мандатов и включения в партийный резерв согласно поданным заявлениям Адильханова М.А., Ибрагимовой Л.Е., Талбидинова Е.З., Сарсенбай К.К., Жудебаева А.А., Зулеева М.М., Булекбаевой Р.Ч., Курманбек А. Также исключены партиями из своего состава следующие члены: Кудайберген К.К из партии «Amanat», Абылкасимова А.Б, Шапенова А.Т. (по собственному желанию) из «Народная партия Казахстана».

В партийном резерве городского филиала партии «Amanat» состоят почти 50 человек, в партийном списке филиала Народной партии Казахстана - более 10 членов партии.