Изменено движение транспорта на автодороге «Атырау-Индер»

24 мая на опоре моста (через канал Новый Сокол), находящегося на 16-17 км автодороги областного значения «Атырау-Индер», произошла частичная просадка, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

В связи с этим движение автотранспорта будет осуществляться по новому маршруту: Атырау-Хамит Ергалиев-Махамбет-Индер, в соответствии с приложенной схемой движения. Для обеспечения безопасности на данном участке ведется круглосуточное дежурство.

Фото: КазАвтоЖол

Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.

Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.