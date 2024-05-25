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    19:45, 24 Май 2024 | GMT +6

    Изменено движение транспорта на автодороге «Атырау-Индер»

    закрытие дорог
    Фото: freepik.com

    24 мая на опоре моста (через канал Новый Сокол), находящегося на 16-17 км автодороги областного значения «Атырау-Индер», произошла частичная просадка, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

     

    В связи с этим движение автотранспорта будет осуществляться по новому маршруту: Атырау-Хамит Ергалиев-Махамбет-Индер, в соответствии с приложенной схемой движения. Для обеспечения безопасности на данном участке ведется круглосуточное дежурство.

    КазАвтоЖол
    Фото: КазАвтоЖол

    Ранее сообщалось о закрытии трассы Атырау — Индер при въезде в город Атырау.

    Из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок в Атырауской области.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Происшествия, ЧС Трассы Транспорт Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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