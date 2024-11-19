Изменения внесли в правила госзакупок строительных работ

По предписанию ВАП РК внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок. В августе текущего года палата провела госаудит эффективности системы ценообразования в строительстве.

Среди прочего было установлено, что законодательство о госзакупках не предусматривало предоставление подрядчиком сметы (оферты) на выполняемые строительные работы, составленной на базе каталога договорных расценок (приказ МНЭ РК). В связи с чем отсутствовала достоверная информация о фактической стоимости строительства с реальной обоснованностью последующих возможных корректировок.

В этой связи Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства было поручено принять меры по исключению законодательного пробела. Приказом министра финансов от 9 октября текущего года были внесены соответствующие дополнения в Правила осуществления госзакупок.

Таким образом, в типовом договоре о закупках строительно-монтажных работ закреплено, что в течение 5 дней со дня вступления его в силу подрядчик обязуется предоставить заказчику смету (оферту) по закупаемым строительным услугам на основе каталога договорных расценок.

Данные изменения вступят в силу с 1 января 2025 года в рамках реализации нового закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года. Исполнение других пунктов предписания остается на контроле Высшей аудиторской палаты.

Ранее по предписанию ВАП Минздрав РК усовершенствовал свою информационную систему, чтобы исключить возможность оформления лекарств по ОСМС на граждан, которые уехали на постоянное жительство за границу.