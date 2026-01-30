Изменения в Конституцию выведут развитие страны на качественно новый уровень - Токаев

приве— Предложенные членами Комиссии юридические новеллы утверждают абсолютный приоритет прав человека и ценности человеческого капитала, они нацелены на построение справедливого общества, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал. Особое внимание уделено важности развития науки, образования, инноваций, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Задача нашей страны на новом историческом этапе, по словам Президента, — не просто адаптироваться к цифровой эпохе, а четко определить вектор прогресса, чтобы поставить искусственный интеллект и другие передовые технологии на службу нашему обществу.

Другими словами, не человек обслуживает искусственный интеллект, а именно он, то есть искусственный интеллект, будучи порождением человеческого разума, помогает людям достигать невероятных успехов во всех сферах общественной жизни.

— Считаю также важными предложения сформулировать в тексте Конституции гуманитарные смыслы и ценности. В частности, речь идет об укреплении общенациональной идентичности, бережном отношении к окружающей среде. Этот вопрос затрагивался в ваших выступлениях. Я поддерживаю ваши идеи, — сказал Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает деятельность наших волонтеров, направленную на сохранение, пропаганду нашего богатейшего культурного наследия.

— Нет сомнений в том, что изменения в Конституцию выведут развитие нашей страны на качественно новый уровень, перезагрузят всю государственную систему, позволят выстроить более совершенный формат взаимодействия власти и общества, — подчеркнул Президент.

Примечательно, что в проекте конституционных поправок имеется целевая ссылка на ответственный и созидательный патриотизм, заметил Глава государства.

— Патриотизм — это не просто лозунги. Нужно относиться очень ответственно к этому святому понятию и созидать. Об этом я говорил на недавнем заседании Национального курултая. Ответственность и созидание — вот что отличает патриотичного гражданина. Я глубоко убежден, что каждый волонтер в нашей стране является ярким примером такого истинного патриотизма. Идея именно ответственного и созидательного патриотизма близка сердцу каждого волонтера — в этом у меня нет никаких сомнений. Ведь истинная любовь к Отечеству заключается в ежедневном добросовестном труде граждан во имя личного и общественного блага, стремлении сделать мир лучше, — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев процитировал известного общественного деятеля — пастора Мартина Лютера Кинга, который говорил: «I have a dream» («У меня есть мечта»).

— Так что мечтайте сделать этот мир лучше. Я полагаю, что вы добьетесь этого, — сказал Президент.

Также Глава государства определил общую цель — процветание любимой Родины, построение Справедливого, Безопасного и Чистого Казахстана, где царят Закон и Порядок.

— Вы видите, что происходит в мире. Конфликты обостряются, будущее становится все менее предсказуемым. Несмотря на это наша страна идет по пути устойчивого развития. Благодаря упорному труду мы успешно достигаем поставленных целей и справляемся с любыми испытаниями. Важно, чтобы подрастающее поколение было открытым, образованным, прилежным, дисциплинированным и способным различать добро и зло, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что верит в созидательную силу нашего народа, особенно молодежи:

— У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана! Никто не придет извне и не сделает нашу страну лучше. Только мы можем построить сильный и передовой Казахстан. Наша общая цель — процветание любимой Родины, построение Справедливого, Безопасного и Чистого Казахстана, где царят Закон и Порядок.Только объединив наши усилия, мы сможем достойно выполнить эту важную миссию.

Фото: Акорда

В ходе форума также выступили депутат Мажилиса Парламента, председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким, председатель республиканского общественного объединения «Медицинская молодежь» Абылайхан Әбдіраш, директор общественного фонда Dosco Айнур Аймурзина, эковолонтер Бауыржан Жакыпов, волонтер в сфере историко-культурного наследия Андрей Лутошкин, региональный координатор Международного года волонтеров по Европе и Центральной Азии, казахстанский доброволец ООН Зарина Мирабдуллаева.

Фото: Акорда