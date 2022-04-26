Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Изменения будут внесены в треть статей Конституции – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
26 Апреля 2022, 16:29
Изменения будут внесены в треть статей Конституции – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны внести решительные изменения в Конституцию, чтобы построить новый Казахстан. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В пятницу я встретился с членами рабочей группы, которая занимается вопросами внесения изменений в Конституцию. Эта группа за короткий срок многое сделала. Ученые-юристы разработали проект изменений, которые будут внесены в треть статей Конституции. Таким образом, мы вступили в очень ответственный и очень важный этап. По сути, конституционная реформа – новая веха в истории независимости. Все это вызвано требованиями времени и запросами общества. Мы должны внести решительные изменения, чтобы построить новый Казахстан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи Президент подчеркнул, что каждый должен начать с себя.

«Самое главное, чтобы это было четко обозначено делом», - сказал Глава государства.

Ранее сообщалось, что в онлайн-формате начал свою работу внеочередной XXIII съезд партии «AMANAT». На съезде принимает участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии «ADAL» к партии «AMANAT».


Президент Казахстана   Конституция   Политика   AMANAT   Послание Президента РК-2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области