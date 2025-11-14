РУ
    20:05, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Изменение названия Пентагона может обойтись в 2 млрд долларов

    Переименование Министерства обороны в Министерство войны может обойтись в 2 млрд долларов, так как потребует обновить тысячи вывесок, переписать цифровой код и создать новые бланки, плакаты и значки, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Фото: Википедия

    NBC News сообщает, что по словам четырех высокопоставленных сотрудников Конгресса, только новые фирменные бланки и вывески ведомства могут обойтись примерно в 1 млрд долларов.

    Одним из самых затратных этапов смены названия станет переписывание цифрового кода для всех внутренних и внешних веб-сайтов ведомства, а также другого компьютерного программного обеспечения в засекреченных и незасекреченных системах.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что окончательная стоимость смены названия не определена.

    В настоящее время «Министерство войны» – это дополнительное название Министерства обороны, а не официальное наименование ведомства, которое требует одобрение Конгресса. Конгрессмены из Сената и Палаты представителей в сентябре внесли на рассмотрение законопроект.

    Однако, сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, публично раскритиковал это изменение, назвав его потенциально прославляющим войну, и пообещал возглавить оппозицию, чтобы не допустить официального утверждения и финансирования этого изменения в Сенате.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны и возвращении ему прежнего названия «Министерство войны» (Department of War).

