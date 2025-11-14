Изменение названия Пентагона может обойтись в 2 млрд долларов

NBC News сообщает, что по словам четырех высокопоставленных сотрудников Конгресса, только новые фирменные бланки и вывески ведомства могут обойтись примерно в 1 млрд долларов.

Одним из самых затратных этапов смены названия станет переписывание цифрового кода для всех внутренних и внешних веб-сайтов ведомства, а также другого компьютерного программного обеспечения в засекреченных и незасекреченных системах.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что окончательная стоимость смены названия не определена.

В настоящее время «Министерство войны» – это дополнительное название Министерства обороны, а не официальное наименование ведомства, которое требует одобрение Конгресса. Конгрессмены из Сената и Палаты представителей в сентябре внесли на рассмотрение законопроект.

Однако, сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, публично раскритиковал это изменение, назвав его потенциально прославляющим войну, и пообещал возглавить оппозицию, чтобы не допустить официального утверждения и финансирования этого изменения в Сенате.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны и возвращении ему прежнего названия «Министерство войны» (Department of War).