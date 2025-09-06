Трамп переименовал Пентагон в министерство войны США

- У нас самые сильные вооруженные силы в мире. У нас самая лучшая военная техника в мире. У нас самые лучшие производители военной техники. Нам даже не с кем конкурировать, – сообщил Дональд Трамп в Овальном кабинете.

Трамп отметил, что переименование несет послание о победе и мощи США, военной технике, лучших подводных лодках и самой сильной стране в военном плане.

- Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну, мы выиграли всё, что было до этого и между этими войнами, – заявил Дональд Трамп.

Министр обороны Пит Хегсет отметил, что это не ребрендинг, а восстановление исторического названия, которое было провозглашено еще первым американским президентом Джорджем Вашингтоном в 1789 году.

- Восстановление воинского духа, восстановление целенаправленного применения военной силы. Военное ведомство будет бороться за победу. Мы будем наступать, а не только обороняться. Мы будем воспитывать воинов, а не только защитников. Военное ведомство возвращается. Америка превыше всего, мир через силу, – заявил Пит Хегсет.

По мнению Трампа, ему не нужно одобрение Конгресса, чтобы изменить название военного ведомства.

- Я не знаю, но мы собираемся это выяснить. Я уверен, что они это не должны делать. Мы вынесем это на рассмотрение Конгресса – сообщил президент США.

В отношении гарантий безопасности Украине Трамп отметил, что «Европа, безусловно, будет первой в этом». При этом, американский президент отметил, что урегулирование украинского конфликта оказалось «немного сложнее», чем он ожидал и конфликт необходимо решить мирным путем.

Трамп также отметил угрозы поставок наркотиков из Венесуэлы из-за которых гибнут граждане США.

Ранее сообщалось, что США уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.