Изложенные Президентом РК инициативы встретят поддержку международных партнеров - европейский эксперт

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Свою экспертную оценку Посланию Главы государства «Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны» в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» дал брюссельский политолог, обозреватель делового издания «Diplomatic world» Альберто Тюркстра.

«Обращаем внимание на то, что в год 30-летия Независимости Казахстана, выступление казахстанского лидера было посвящено повышению устойчивости страны к внешним потрясениям (будь то пандемия COVID-19 или ситуация с безопасностью в Афганистане), а также решению структурных проблем, таких как защита экологии, цифровизация и диверсификация казахстанской экономики.

В Послании изложен перечень конкретных задач, связанных с актуальными направлениями развития страны. Наиболее актуальной темой в обращении к нации является экономическое развитие страны в период после пандемии. Понятно, что прошлый год был одним из сложных для казахстанской экономики за последнее время, отчасти из-за снижения мирового спроса и низких цен на один из основных экспортных товаров Казахстана - нефть.

Тем не менее, Казахстан добился относительных успехов в преодолении последствий пандемии. Согласно оценкам Организации Объединенных Наций в сфере торговли и развития, в 2020 году Казахстан продемонстрировал наибольший прирост чистых прямых иностранных инвестиций среди 17 стран с переходной экономикой и 34 стран, не имеющих выхода к морю.

Перспективы на 2021 год выглядят значительно лучше в соответствии с прогнозами основных международных финансовых институтов: Всемирный банк ожидает, что экономика будет расти благодаря «улучшению глобальных экономических перспектив, более высокому спросу на экспорт, возобновлению внутренней экономической деятельности и более высоким доходам».

Кроме того, крупные кредитные агентства также указывают на более стабильный прогноз. В августе агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Это отражает «сильные финансовые и внешние балансы, которые оказались устойчивыми к коронавирусу и шокам цен на нефть, а также гибкость финансирования, подкрепленную накопленной экономией доходов от продажи нефти».

Для того чтобы восстановление было прочным и устойчивым, Казахстану необходимо продолжить работу по диверсификации экономики, расширению ассортимента производимых товаров и географии экспорта, а также реформам, направленным на улучшение делового климата, повышение конкурентоспособности и расширение участия частного сектора.

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о необходимости большей диверсификации экономики и более экологичных решениях в экономике, в том числе на 33-м заседании Совета иностранных инвесторов, состоявшемся 10 июня в столице Казахстана Нур-Султане.

Полагаю, что каждый кризис предоставляет возможность для создания более устойчивых экономических структур и буферов. Так было в Казахстане после обвала цен на нефть в 2009 и 2015 годах, что помогло стране принять более дисциплинированный подход и необходимые экономические рычаги для реагирования на падение цен на сырьевые товары.

Одним из других важных вопросов для Казахстана является проблема воды в контексте глобального дефицита водных ресурсов, который по прогнозам ООН, возникнет в течение следующего десятилетия.

Это особенно актуально, поскольку некоторые районы Казахстана (особенно западная часть) этим летом пострадали от одной из самых сильных засух за последнее время.

Негативные последствия продолжительных сезонов засухи и экстремальных погодных явлений влекут за собой рост потребительских цен на продовольствие и, как отмечает Всемирная организация здравоохранения, снижение урожайности сельскохозяйственных культур.

С этой целью Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость улучшения водосбережения с помощью новейших технологий, цифровизации и эффективного регулирования потребления воды.

Одной из таких водосберегающих технологий являются интеллектуальные решения для орошения с использованием технологии дистанционного зондирования.

Следует отметить, что Евросоюз обозначил водные ресурсы одним из главных приоритетов своей помощи для Центральной Азии, финансируя различные региональные и двусторонние программы по водной инфраструктуре, продвижению современных сельскохозяйственных ирригационных систем, подготовке экспертов и т.д.

Устойчивость к воде также является ключевым элементом новой стратегии ЕС-Центральная Азия, утвержденной в 2019 году.

Отличительным проектом ЕС является Платформа ЕС–Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов (WECOOP), созданная в 2009 году и возобновленная в октябре 2019 года на три года в качестве платформы для обмена передовым опытом в области окружающей среды, изменения климата и водной политики, а также поощрения зеленых инвестиций в соответствующие сектора для сокращения выбросов CO2.

Очевидно, что существуют возможности для улучшения и более активного участия Евросоюза за счет улучшения координации с другими донорами и синхронизации проектов, от планирования до этапов реализации.

Кроме того, проблема воды потребует тесного регионального сотрудничества государств региона. Президент Токаев призвал на консультативном саммите лидеров Центральной Азии в Туркменистане к созданию рабочей группы на уровне заместителей министров и созданию Международного водно-энергетического консорциума в Центральной Азии.

Этот предлагаемый консорциум будет «координировать интересы всех стран региона в области гидроэнергетики, ирригации и экологии».

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Цель, которую Президент изложил на саммите ООН по климатическим амбициям в декабре 2020 года.

С постепенным упадком нефтяной эры, в дополнение к возобновляемым источникам энергии (и их растущей конкурентоспособности с точки зрения затрат), «нам придется подумать об источниках надежного производства базовой энергии», подчеркнул казахстанский лидер.

Производство «зеленого водорода» и водородной энергии в целом – пока еще на ранних стадиях развития – является перспективным решением для Казахстана, который планирует построить крупнейший в мире проект по производству «зеленого водорода».

Переходя к сфере политической модернизации, Касым-Жомарт Токаев отметил, что самым важным шагом в этом году стало введение прямых выборов сельских акимов. Кроме того, объявлено, что уже в 2024 году казахстанцы получат возможность избирать глав районов в пилотном режиме.

Уверен, что инициативы, изложенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Послании народу Казахстана, встретят поддержку международных партнеров вашей страны и в частности, Европейского Союза.

Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.