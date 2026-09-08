Из кишечника ребенка извлекли 59 магнитов в Алматы

Как сообщили в управлении общественного здравоохранения, сразу трое маленьких пациентов, проглотивших магниты, поступили в Центр детской неотложной медицинской помощи в течение одной дежурной смены.

Первым доставили двухлетнего ребенка с болями в животе. Обследование выявило инородные тела, после чего врачи провели экстренную операцию и извлекли 25 магнитов.

Спустя несколько часов в больницу поступил еще один ребенок в возрасте 2,5 года Родители обратились к медикам из-за рвоты и болей в животе. После обследования маленького пациента также экстренно прооперировали — хирурги извлекли девять магнитов. После вмешательства ребенок провел в стационаре 10 дней.

Фото: акимат Алматы

Самый сложный случай произошел под утро, уже ближе к завершению дежурства. В больницу доставили ребенка, которому еще не исполнилось четырех лет. Он жаловался на резкие боли в животе, слабость и рвоту. Обследование показало наличие множества инородных тел в желудочно-кишечном тракте.

— Настоящий шок наша команда испытала, когда извлекли 59 магнитов из тонкого кишечника ребенка. К моменту обращения за медицинской помощью опасные предметы уже перфорировали стенки тонкого кишечника. Это была одна из сложнейших операций в ту смену, 1 августа, — рассказал хирург приемного отделения Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Айбол Султанбеков.

По данным УОЗ, с начала года в Центр детской неотложной медицинской помощи города поступили уже 15 детей, проглотивших магниты. Каждый такой случай требует особого внимания, поскольку несколько магнитов могут притягиваться друг к другу внутри организма и приводить к тяжелым осложнениям.

Врачи призывают родителей хранить магнитные шарики и игрушки с мелкими магнитными элементами в недоступных для маленьких детей местах и внимательно следить за тем, с чем играет ребенок.

Недавно в Алматы врачи прооперировали пятилетнего ребенка, у которого три проглоченных магнита притянулись друг к другу через стенки желудка и тонкой кишки.