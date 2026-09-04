Проглоченные магниты соединили желудок и кишечник 5-летнего ребенка в Алматы

В Алматы врачи прооперировали 5-летнего ребенка, у которого три проглоченных магнита притянулись друг к другу через стенки желудка и тонкой кишки. Это привело к повреждению тканей и образованию редкой магнитной фистулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Как сообщили в Детской городской клинической больнице № 2 Алматы, магниты длительное время находились в желудочно-кишечном тракте ребенка.

Один из них находился в желудке, еще два — в тонкой кишке. Из-за сильного магнитного притяжения через стенки органов они соединились друг с другом. Постоянное давление привело к пролежню и повреждению тканей, а между желудком и тонкой кишкой сформировалось патологическое сообщение — магнитная фистула.

Фото: Министерство здравоохранения РК

По словам оперировавшего ребенка хирурга, заместителя директора ДГКБ № 2 Алматы Марата Каптагаева, первоначально вмешательство проводилось лапароскопически. Однако после того, как врачи установили характер повреждения, для безопасности ребенка было решено перейти к открытой операции.

— Фистула была устранена, все три магнита удалены, поврежденные участки тканей иссечены и ушиты. Брюшная полость была санирована и дренирована. Операция завершилась успешно. После проведенного лечения состояние ребенка улучшилось. На момент выписки он чувствовал себя удовлетворительно, послеоперационные раны были без признаков воспаления, — рассказал Марат Каптагаев.

Директор ДГКБ № 2 Алматы Марат Рабандияров отметил, что небольшие магнитные игрушки могут представлять серьезную опасность для детей.

При проглатывании нескольких магнитов они могут притягиваться друг к другу через стенки разных отделов желудочно-кишечного тракта. Это способно привести к пролежням, перфорациям, свищам, кишечной непроходимости и перитониту.

Врачи призвали родителей при подозрении на проглатывание ребенком магнита незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Своевременное вмешательство позволяет предотвратить тяжелые и жизнеугрожающие осложнения.

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