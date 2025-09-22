Изделия казахстанских дизайнеров будут представлены в Европейском парламенте

Мероприятие организовано в рамках второго Центральноазиатского Европейского Креативного форума — инициативы дизайнеров и творческих людей из Центральной Азии, направленной на презентацию культуры региона в Европе.

Инициатор форума Елена Ван Харитонова рассказывает, что это уже второй Центрально-азиатский Европейский креативный форум. В 2024 году Бельгию уже посетили 12 дизайнеров со всех республик Центральной Азии, в том числе из Казахстана, которые представили свои работы и проекты в Европейской службе внешних действий (дипломатический орган ЕС), в Европейском парламенте, в музеях городов Брюсселя и Антверпена.

— В течение пяти дней наши участники будут погружаться в мир культурной дипломатии и международных культурных отношений, уделяя особое внимание Центральной Азии как единому творческому региону. У наших участников будет возможность ознакомиться с основными аспектами внешней политики ЕС и видением Европейского парламента в отношении региона. Культурная дипломатия — это завоевание сердец и умов, международные культурные связи — это совместные действия и конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном сотрудничестве и интересах, — считает Елена Ван Харитонова.

В рамках этой инициативы презентуются работы казахстанского дизайнера ювелирных изделий из Парижа Камилла Флорентини. Соотечественница уже более 10 лет живет во Франции. Ее ювелирные украшения в казахском стиле с казахскими орнаментами пользуются спросом у местной публики.

— Впервые про казахские орнаменты мне рассказала моя прабабушка Талига Бекхожина. Она известный фольклорист, профессор. Была воспитанницей Нины Дорлиак, известной оперной певицы и преподавателя, супруги знаменитого Святослава Рихтера, рассказала Камилла Флорентини.

Сегодня и завтра работы казахстанского дизайнера и других коллег из Центральной Азии будут представлены в Европейском парламенте и Европейской службе внешних действий. Далее европейцы могут ознакомиться с работой дизайнеров в Брюсселе и Антверпене.

