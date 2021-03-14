Мои друзья-французы с интересом расспрашивают о казахских традициях – соотечественница из Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Культурный центр «Til-Qazyna» при Посольстве Казахстана в Бельгии посетила наша соотечественница Камилла Флорентини, которая долгое время живет и работает во Франции и Бельгии.В интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» в городе Брюсселе, она рассказала, что занимается продвижением ювелирных изделий с казахским дизайном в Европе.

- Здравствуйте, Камилла, расскажите, пожалуйста, о своей работе и жизни во Франции?

- Я дизайнер ювелирных украшений под своей маркой «Kamila Florentini». Во Франции живу уже более 10 лет. Имею несколько дипломов. Сначала я окончила хореографическое училище в городе Алматы, затем - Казахскую государственную архитектурную академию, позднее Высшую школу моды в Париже - ESMOD.

В парижский ESMOD поступила сама. Мои родители даже об этом не знали, я поставила их в известность, когда прошла по конкурсу в Школу моды. После учебы, где преподавание велось по очень высоким стандартам и требованиям, я была приглашена работать на одну из французских марок ювелирных украшений в качестве дизайнера.

Сейчас являюсь дизайнером ювелирных украшений в казахском стиле с казахскими орнаментами.

Впервые про казахские орнаменты мне рассказала моя прабабушка Талига Бекхожина. Она известный фольклорист, профессор. Была воспитанницей Нины Дорлиак, известной оперной певицы и преподавателя, супруги знаменитого Святослава Рихтера.

Талига Бекхожина училась в педучилище в Семипалатинске и активно принимала участие в художественной самодеятельности. Она окончила московскую консерваторию имени Чайковского. В 1941 году переехала в Алма-Ату. Работала в оперном театре имени Абая солисткой оперы, а затем - в Казахской филармонии имени Джамбула. Она была научным сотрудником института искусства и литературы Академии наук РК. Обладая глубокими знаниями, написала раздел «Искусство» Казахской энциклопедии на казахском языке. Была членом Союза композиторов Казахстана. Также написала книги «Қазына», «Шәкәрім», «Аманат», «Қобланды батыр», «Даламның назды саздары» и другие. Талига Бекхожина собирала казахские песни, переложив их на ноты. Она была патриотом и любила свой народ, внесла неоценимый вклад в музыкальный мир казахской музыки и культуры.

Прабабушка оказала очень большое влияние на нас - на свою семью. Она делала все, чтобы сохранить культурное наследие казахского народа, так как пока есть наследие - есть и народ. У неё было хобби - её интересовали казахские орнаменты, и она даже однажды вышила тұс киіз к празднику Наурыз.

В преддверии приближающегося праздника Наурыз я создала новые украшения в казахском стиле, которые прекрасно подойдут для того, чтобы встретить этот знаменательный весенний день.

Наурыз знаменует собой обновление, принято надевать новые нарядные вещи, девушки надевают свои самые красивые украшения. Мои украшения созданы в национальном, но в то же время в современном стиле из серебра 925 пробы, их можно носить как в повседневной жизни, так же и на выход.

Я применила космогонический орнамент төрт құлақ как четыре стороны света, как четыре времени года.

Зооморфный орнамент - қошқар мүйіз (бараньи рога) - символ благополучия. Растительный орнамент - символ гармонии и развития.

Орнаменты раньше использовались как обереги в одежде, в юрте, в ювелирном искусстве. Свои украшения я делала с добрыми помыслами, с хорошей энергией, поэтому они приносят удачу своим обладателям.

- Что для Вас значит Наурыз мейрамы, как будете отмечать его вдали от Родины?

- Наурыз для меня - это международный праздник весеннего равноденствия, символизирующий обновление природы и человека. Это возможность увидеть, пригласить близких друзей, родственников, собраться за дастарханом, угостить их наурыз коже, баурсаками, пожелать друг другу всяческих благ.

Даже проживая во Франции, мы соблюдаем казахские национальные традиции. Например, я соблюдаю обычай қонақасы, то есть отдаю лучшие угощения гостям, так же передаю сарқыт (гостинцы).

У меня в гостях бывают и наши соотечественники, и французы. Французы с интересом расспрашивают меня о казахских традициях.

Мне нравится обычай, который называется сүйінші, мы шутливо придерживаемся этого обычая, несмотря на то, что мои близкие живут далеко, в разных странах. Родители живут в Бельгии, я – во Франции, а мой брат с семьей - в Казахстане.

Также соблюдаем тоқым қағар, раньше этот обычай соблюдался больше для юных джигитов путников, но в XXI веке он подходит для всех. Когда я в очередной раз собираюсь в дорогу, уезжая из Казахстана во Францию, родители жены моего брата, организуют для меня тоқым қағар с пожеланиями ақ жол, чтобы моя дальняя поездка прошла хорошо.

В скором времени, в семье, в Казахстане ожидается приятное событие - детский обряд тұсау кесер, который связан с моим родным племянником. К казахским традициям я отношусь бережно, стараясь им следовать и узнавать больше о них, так как их очень много. Они все уникальны, человеколюбивы, добродетельны и являются источником духовной силы и энергии.

- Спасибо за интервью!