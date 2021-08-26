Избранные труды Президента РК презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе круглого стола, посвященного Дню Конституции, состоялась презентация книги «Касым-Жомарт Токаев. Избранные труды Президента Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С приветственной речью выступил ответственный редактор издания, политический и государственный деятель РК, политолог Булат Султанов.

«Сегодняшний круглый стол посвящен Дню Конституции. Согласно Конституции, Президент является символом и гарантом незыблемости Основного Закона. Данная книга подготовлена научно-исследовательским институтом Международного регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета. Хотим обратить ваше внимание на то, что на издание книги не было взято ни одного тенге из государственного бюджета. Книга подготовлена нашим частным вузом при спонсорской поддержке. Книга не является бизнес-проектом, не предназначена для продажи, будет бесплатно передана в библиотеки научных институтов и образовательных заведений», - отметил ответственный редактор книги.

По словам Булата Султанова, Конституция закрепила президентскую форму правления, которая не является специфическим для нашей страны, напротив президентская форма правления является мировой практикой.

«Турецкий лидер Эрдоган осуществил в своей стране переход из парламентской республики в президентскую. Самый свежий пример – Кыргызстан, где была проведена трансформация республики из президентской в парламентскую, а затем в президентскую. Эти примеры наглядно показывают, что в сложных политических условиях именно сильная президентская власть и соответственно личная ответственность Президента перед народом и государством позволяет стабилизировать внутриполитическую ситуацию и коренным образом изменить внешнеполитическую обстановку вокруг страны», - пояснил спикер.

Работая над изданием книги, авторы хотели оказать посильное содействие в политике реформ, к которым Президент Касым-Жомарт Токаев приступил сразу после его избрания.

«Мы считаем необходимым проводить активную и систематическую работу по разъяснению среди населения в особенности молодежи содержания реформаторской политики Президента, ее направленности на сплочение прогрессивности общества и всех граждан страны», - подчеркнул Булат Султанов.



