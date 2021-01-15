Избран новый секретарь маслихата Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя алматинского городского филиала партии Nur Otan Станислав Канкуров стал секретарем маслихата депутатов VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Его кандидатуру предложил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе первой сессии депутатов маслихата VII созыва.
«Вы все его хорошо знаете. Он работает в партии «Nur Otan» с 2011 года и прошел все этапы от районного до городского уровня. Отлично владеет государственным языком. В период его работы рассмотрены более 100 тысяч обращений граждан. Считаю, что его опыт работы с населением и навыки организационной работы будут очень востребованы при руководстве маслихатом города Алматы. Прошу поддержать», - предложил аким.
За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно.
«Станислав Владимирович, единогласным голосованием вы избраны секретарем маслихата города Алматы VII созыва. Поздравляем вас», - озвучил председатель первой сессии Болат Садыков.
Станислав Канкуров выразил благодарность всем за голосование и п редседателем второй сессии VII созыва избрана Лаззат Ибрагимова.
Ранее депутатам вручили депутатские удостоверения и значки.
Опубликован список депутатов маслихата от алматинского городского филиала партии Nur Otan.
Напомним, депутаты четырех партий прошли в маслихат Алматы: «Nur Otan», «Aк жол», «Ауыл», Народная партия Казахстана.
- Аскар Мамин: Правительство будет работать эффективно
- Аскар Мамин вновь назначен Премьер-Министром РК
- КАНДИДАТУРУ АСКАРА МАМИНА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК ПРЕДЛАГАЮТ В МАЖИЛИСЕ
- Избрание местных акимов будет способствовать принципам открытого госуправления - КИСИ
- 1000 квартир по программе «Алматы жастары» будет выдано в этом году
- Первая сессия облмаслихата седьмого созыва состоялась в Туркестане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана