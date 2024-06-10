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    19:19, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Избирком Ирана официально объявил имена шести кандидатов в президенты

    выборы в Иране
    Фото: Iribnews

    Шесть политических деятелей смогут принять участие в досрочных выборах президента Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Как заявил в эфире телеканала IRIB представитель избирательного штаба при МВД республики Мохсен Эслами, отбор прошли спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили. По его словам, право участвовать в президентской гонке также получили депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

    Таким образом, бывший спикер парламента Али Лариджани, который принадлежит к крылу умеренных, и экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад не были допущены до выборов.

    Ранее в воскресенье государственный телеканал IRIB сообщил, что Совет стражей Конституции Ирана завершил отбор кандидатов на участие в досрочных выборах президента исламской республики в связи с гибелью Эбрахима Раиси в результате падения вертолета. С 30 мая по 3 июня в стране проходила регистрация кандидатов, из 278 человек избирком принял документы только у 80 политиков. Выборы назначены на 28 июня.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС

    Теги:
    Мировая экономика Иран Выборы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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