Избирком Ирана официально объявил имена шести кандидатов в президенты

Шесть политических деятелей смогут принять участие в досрочных выборах президента Ирана, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как заявил в эфире телеканала IRIB представитель избирательного штаба при МВД республики Мохсен Эслами, отбор прошли спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили. По его словам, право участвовать в президентской гонке также получили депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Таким образом, бывший спикер парламента Али Лариджани, который принадлежит к крылу умеренных, и экс-президент страны Махмуд Ахмадинежад не были допущены до выборов.

Ранее в воскресенье государственный телеканал IRIB сообщил, что Совет стражей Конституции Ирана завершил отбор кандидатов на участие в досрочных выборах президента исламской республики в связи с гибелью Эбрахима Раиси в результате падения вертолета. С 30 мая по 3 июня в стране проходила регистрация кандидатов, из 278 человек избирком принял документы только у 80 политиков. Выборы назначены на 28 июня.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС