Избирательная система обновилась в Казахстане: какие ключевые изменения произошли

После вступления в силу новой Конституции в избирательной системе Казахстана произошел ряд важных изменений. Впервые они будут применены на выборах депутатов Курултая. На VI заседании Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан члены совета обсудили содержание новых норм и их практическое значение, передает корреспондент Kazinform.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Нурлан Абдиров отметил, что нынешняя избирательная кампания проходит на основе обновленной Конституции и новой редакции Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— 1 июля Указом Президента Касым-Жомарта Токаева была объявлена избирательная кампания по выборам депутатов Курултая. В тот же день Центральная избирательная комиссия провела свое первое заседание, на котором утвердила календарный план основных электоральных мероприятий. Главная задача ЦИК — эффективно и своевременно реализовать масштабный комплекс организационных мероприятий, поскольку их выполнение напрямую влияет на качество всего избирательного процесса, — сказал Нурлан Абдиров.

Роль избирательной системы в обществе усилилась

Член Экспертного совета, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов отметил, что конституционная реформа определила новое направление развития избирательного права. По его словам, положения новой Конституции последовательно нашли отражение в обновленном избирательном законодательстве, а также в других нормативных правовых актах, обеспечивающих их реализацию.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— Конституционная реформа охватила три основных уровня публичной власти — институт президентства, высший законодательный орган, а также систему местного государственного управления и местного самоуправления. В этой модели избирательная система приобретает особое значение как институт, обеспечивающий легитимность публичной власти, — сказал Ермек Абдрасулов.

Он также напомнил, что в результате проведенных изменений роль избирательной системы в обществе значительно усилилась.

— Проведенная реформа защищает электоральный суверенитет государства. Самое главное — в Справедливом Казахстане она гарантирует, что голос каждой социальной группы будет не только учтен, но и институционально услышан на высшем государственном уровне, — сказал он.

Как изменится ответственность политических партий

Доктор юридических наук Индира Аубакирова подчеркнула, что нынешние изменения не ограничиваются только структурой Парламента. По ее мнению, Казахстан вступил в этап формирования новой модели представительной демократии.

Фото: Конституционный суд

— На мой взгляд, мы являемся свидетелями формирования новой модели представительной демократии. Изменилась не только структура Парламента, но и само понимание того, что обеспечивает его реальное влияние. История конституционализма доказывает, что реальное влияние Парламента напрямую зависит не только от конституционных основ, но и от доверия общества к нему, — сказала она.

По словам Индиры Аубакировой, новые законодательные изменения усиливают роль политических партий и одновременно повышают уровень их ответственности.

— Если раньше в избирательном процессе основное внимание уделялось отдельному кандидату, то теперь роль политической партии стала более очевидной. Избиратель голосует не только за человека. Он делает выбор в пользу идей, ценностей и команды, направленных на улучшение его жизни и способных воплотить эти идеи в жизнь. Таким образом, гражданин оценивает, насколько конкретная политическая партия готова к управлению страной. По сути, он связывает свой выбор не только с отдельным кандидатом, но и с политической партией, — сказала Индира Аубакирова.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По мнению эксперта, после этих изменений обновятся и требования, предъявляемые к каждому кандидату.

— Теперь каждый кандидат является не только самостоятельной политической фигурой, но и лицом партии. Поэтому ошибка, допущенная одним депутатом, будет восприниматься как ошибка всей партии. Политическая ответственность больше не ограничивается отдельным человеком. Она возлагается на всю партию. Партия несет ответственность за свою парламентскую команду не только в день проведения выборов, но и на протяжении всего срока полномочий, — сказала она.

Если депутатский мандат освободится, останется ли он у той же партии

По словам Индиры Аубакировой, одна из новых норм касается порядка замещения депутатских мандатов. В таких случаях повторные выборы проводиться не будут. Освободившийся депутатский мандат перейдет следующему кандидату из партийного списка.

— Граждане голосуют за определенную политическую силу. Поэтому, если депутатский мандат становится вакантным, мандат остается за этой же партией. Таким образом сохраняется выбор избирателей, — сказала Индира Аубакирова.

Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

По словам члена Экспертного совета, в связи с этим меняется и роль партийного списка.

— Теперь партийный список — это не просто документ, необходимый только в день выборов. Если депутат по какой-либо причине лишится своего мандата, его место займет следующий кандидат из партийного списка. Партия несет ответственность за свою парламентскую команду не только в день выборов, но и на протяжении всего срока полномочий, — сказала она.

Что изменится в списках избирателей

Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Асель Жанабилова в своем докладе остановилась на изменениях, касающихся новых подходов к определению мест для голосования, а также порядка ознакомления граждан со списками избирателей.

По ее словам, новые нормы законодательства направлены на расширение гарантий реализации избирательных прав граждан. Эти изменения призваны упростить участие избирателей в процессе голосования и создать условия для полноценной реализации их избирательных прав.

Как будут голосовать вахтовые работники

На заседании Экспертного совета также был рассмотрен вопрос расширения гарантий реализации избирательных прав граждан.

По словам Асель Жанабиловой, одним из наиболее важных нововведений законодательства стало введение возможности создания избирательных участков для работников, занятых вахтовым методом, а также для сотрудников организаций с непрерывным производственным циклом.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

— В день голосования тысячи граждан работают на месторождениях, промышленных предприятиях и других удаленных объектах. В таких условиях они не могут покинуть рабочее место, не нанеся ущерба производственному процессу. В результате реализация их конституционного права на участие в выборах объективно была затруднена, — сказала Асель Жанабилова.

По ее словам, новая норма позволяет обеспечить реализацию избирательных прав таких граждан.

— Таким образом устраняются организационные препятствия для участия в выборах и создаются условия для равной реализации избирательных прав каждого гражданина независимо от условий труда, — сказала она.

Как будет контролироваться финансирование выборов

На заседании Экспертного совета также был рассмотрен вопрос финансирования выборов из негосударственных источников. По этой теме выступила член Экспертного совета Снежанна Имашева.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

По ее словам, новые нормы прежде всего направлены на предотвращение скрытого финансирования избирательных кампаний.

— Политические партии и кандидаты должны проводить агитационную работу исключительно с использованием механизмов финансирования, предусмотренных законодательством. Использование денежных средств вне избирательного фонда не допускается. Это одно из важных изменений, направленных на обеспечение прозрачности избирательного процесса, — сказала член Экспертного совета.

Ранее мы писали о том, в чем значение выборов в Курултай и что важно для политических партий.

Также ЦИК назвала 5 организаций, которые будут проводить опросы общественного мнения в преддверии выборов.