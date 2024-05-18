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    16:16, 18 Май 2024 | GMT +6

    Избиение женщины у лифта в Алматы: дело возбудили по статье «хулиганство»

    Избиение женщины у лифта в Алматы: дело возбудили по статье «хулиганство»
    Фото: скрин с видео

    Подозреваемого в избиении женщины у лифта одного из многоквартирных домов Алматы задержали и водворили в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избивает женщину у лифта одного из многоквартирных домов на глазах у двоих парней. В полиции сообщили, что по факту побоев возбуждено дело.

    Теги:
    Бытовое насилие Регионы Женщины Криминал Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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