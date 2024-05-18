Избиение женщины у лифта в Алматы: дело возбудили по статье «хулиганство»

Подозреваемого в избиении женщины у лифта одного из многоквартирных домов Алматы задержали и водворили в изолятор временного содержания, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В соцсетях ранее было опубликовано видео, на котором мужчина жестоко избивает женщину у лифта одного из многоквартирных домов на глазах у двоих парней. В полиции сообщили, что по факту побоев возбуждено дело.