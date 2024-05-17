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    14:07, 17 Май 2024 | GMT +6

    Мужчина жестоко избил женщину у лифта в Алматы

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Мужчина при свидителях избил женщину перед лифтом в одном из многоквартирных домов города Алматы, его задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео инцидента опубликовано в соцсетях.  Там можно увидеть, как мужчина у лифта избивает женщину на глазах у двоих парней. 

    — Один мужчина бьет женщину. Двое стоят. Как ещё прокомментировать эту ситуацию? Вы все видите сами, — говорится в публикации.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту побоев возбуждено дело.

    — Подозреваемый задержан. Он непременно будет привлечен к ответственности. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд, — прокмментировали в пресс-службе ДП города.

    Теги:
    Бытовое насилие Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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