Мужчина жестоко избил женщину у лифта в Алматы
Мужчина при свидителях избил женщину перед лифтом в одном из многоквартирных домов города Алматы, его задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео инцидента опубликовано в соцсетях. Там можно увидеть, как мужчина у лифта избивает женщину на глазах у двоих парней.
— Один мужчина бьет женщину. Двое стоят. Как ещё прокомментировать эту ситуацию? Вы все видите сами, — говорится в публикации.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту побоев возбуждено дело.
— Подозреваемый задержан. Он непременно будет привлечен к ответственности. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных женщиной, назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы дела для принятия решения будут направлены в суд, — прокмментировали в пресс-службе ДП города.