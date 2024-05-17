Мужчина жестоко избил женщину у лифта в Алматы

Мужчина при свидителях избил женщину перед лифтом в одном из многоквартирных домов города Алматы, его задержали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео инцидента опубликовано в соцсетях. Там можно увидеть, как мужчина у лифта избивает женщину на глазах у двоих парней.

— Один мужчина бьет женщину. Двое стоят. Как ещё прокомментировать эту ситуацию? Вы все видите сами, — говорится в публикации.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту побоев возбуждено дело.