Избиение ребенка в детсаду Алматы: заведено уголовное дело

Полиция завела уголовное дело по факту жестокого избиения трехлетнего ребенка другими детьми в детском саду Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей расследуется уголовное дело. Действиям сотрудников детского сада и родителям будет дана правовая оценка, — проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Ранее в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как несколько детей ясли-сада № 51 избивают ногами и руками одного ребенка. В управлении образования Алматы позже сообщили, что воспитателю объявлен строгий выговор, а заведующая детским садом получила дисциплинарное взыскание.

В полиции сообщили, что по заявлению родителя трехлетнего мальчика управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.