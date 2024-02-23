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    15:23, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Избиение ребенка в детсаду Алматы: заведено уголовное дело

    досудебное расследование, полиция
    Фото: Kazinform

    Полиция завела уголовное дело по факту жестокого избиения трехлетнего ребенка другими детьми в детском саду Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей расследуется уголовное дело. Действиям сотрудников детского сада и родителям будет дана правовая оценка, — проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Ранее в Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как несколько детей ясли-сада № 51 избивают ногами и руками одного ребенка. В управлении образования Алматы позже сообщили, что воспитателю объявлен строгий выговор, а заведующая детским садом получила дисциплинарное взыскание.

    В полиции сообщили, что по заявлению родителя трехлетнего мальчика управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.

    Теги:
    Детсады Дети полиция Образование Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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