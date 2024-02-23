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    11:33, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Ребенка жестоко избили в детсаду в Алматы

    детский сад
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Алматы в одном из детских садов дети жестоко избили одногруппника. Видео инцидента распространяется в соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как сидящего мальчика повалил на землю одногруппник, а далее его начали избивать ногами и руками другие дети. Сообщается, что инцидент произошел 21 февраля в 12:00.

    — Нашего мальчика побили жестоко дети. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам. У нас сотрясение головного мозга, легли в больницу на лечение. Мы в ужасе от того, какими бывают даже маленькие дети», — пишут родители пострадавшего мальчика. 

    Родители также возмутились на бездействие воспитателя детского сада, они заявили, что подобные случаи происходят не впервые в этом детском саду.

    В управлении образования города ответили, что инцидент произошел в детском саду «Ясли-сад № 51». Согласно полученной объяснительной, воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада.

    — За допущенные нарушения приказом администрации детского сада в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. За ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание, — прокомментировали в управлении образования Алматы.

    В пресс-службе департамента полиции Алматы добавили, что по заявлению родителя трехлетнего мальчика управлением полиции Жетысуского района проведена проверка. В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности.

    Теги:
    Детсады Регионы Казахстана Дети Регионы Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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