Ребенка жестоко избили в детсаду в Алматы

В Алматы в одном из детских садов дети жестоко избили одногруппника. Видео инцидента распространяется в соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как сидящего мальчика повалил на землю одногруппник, а далее его начали избивать ногами и руками другие дети. Сообщается, что инцидент произошел 21 февраля в 12:00.

— Нашего мальчика побили жестоко дети. Длилось это примерно 5 минут, беспрерывно. Воспитательницы не было, она ушла по своим делам. У нас сотрясение головного мозга, легли в больницу на лечение. Мы в ужасе от того, какими бывают даже маленькие дети», — пишут родители пострадавшего мальчика.

Родители также возмутились на бездействие воспитателя детского сада, они заявили, что подобные случаи происходят не впервые в этом детском саду.

В управлении образования города ответили, что инцидент произошел в детском саду «Ясли-сад № 51». Согласно полученной объяснительной, воспитатель в этот момент находилась в другом помещении, где получала обед для детей. Поэтому не смогла проконтролировать поведение воспитанников детсада.

— За допущенные нарушения приказом администрации детского сада в отношении воспитателя применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. За ослабление контроля заведующая детским садом также получила дисциплинарное взыскание, — прокомментировали в управлении образования Алматы.

В пресс-службе департамента полиции Алматы добавили, что по заявлению родителя трехлетнего мальчика управлением полиции Жетысуского района проведена проверка. В отношении сотрудников детского сада, а также родителей детей решается вопрос о привлечении к ответственности.