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Избиение подростка в парке Талдыкоргана: участники задержаны полицией

Автор:  
Еламан Турысбеков
30 Апреля 2023, 11:35
Избиение подростка в парке Талдыкоргана: участники задержаны полицией Кадр из видео/ t.me/egovpress

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали подростков, которые в городском парке группой избили сверстника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видео группового избиения подростка сверстниками.

В департаменте полиции Жетысуской области сообщили, что инцидент между подростками произошел 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане.

«Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства. Ими оказались учащиеся местных учебных заведений, 2006-2007 годов рождения. По факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 УК РК «Хулиганство». Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного Департамента полиции», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.

Ранее в Сети распространялось видео массовой драки молодежи в центре Алматы.


МВД РК   Жетысуская область   Талдыкорган  
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