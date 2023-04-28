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    Полиция задержала участников массовой драки в Алматы

    28 Апреля 2023, 11:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется видео массовой драки молодежи в центре Алматы. В полиции прокомментировали инцидент, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    На распространяемых в телеграмм-каналах видео можно увидеть, как несколько молодых парней избивает одного из участников инцидента. Сообщается, что драка произошла в районе ТРЦ «Мега».

    В департаменте полиции Алматы отметили, что 28 апреля в полночь поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Розыбакиева и Ескараева происходит драка.

    «На место происшествия были направлены патрульные экипажи полиции, которые пресекли правонарушение, задержали и доставили в управление полиции Бостандыкского района всех участников инцидента. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК. Назначены экспертизы. Действиям каждого участника драки будет дана правовая оценка. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы МВД РК
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