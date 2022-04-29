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    13:42, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Избавим предпринимателей от излишней опеки государства - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что контролирующие органы должны сосредоточиться на раскрытии и пресечении реальных преступлений, в том числе экономических, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сделаем ставку на бизнес и созидательную активность граждан, мы избавим предпринимателей от излишней опеки государства. Мерилом успехов граждан будет добросовестный труд, открытая конкуренция без коррупции и фаворитизма. Обеспечив свободу предпринимательства, создав благоприятный инвестиционный климат, мы сформируем нашу национальную буржуазию, прочно стоящую на своих ногах», - сказал Президент в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

    «Напоминаю, сказанное мною в Послании 2019 года, а я сказал следующее: «Любое незаконное воспрепятствование бизнесу должно рассматриваться как государственное преступление». Контролирующие органы обязаны сосредоточиться на раскрытии и пресечении реальных преступлений, в том числе экономических преступлений, затрагивающих интересы граждан: мошенничество, финансовые пирамиды, хищения бюджетных средств», - подчеркнул Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев сказал, что никакого давления на ответственный и честный бизнес не может быть.

    «Если это будет иметь место на незаконных основаниях, контролирующие органы и те лица, которые представляют правоохранительные органы, будут строго наказываться», - заявил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Нур-Султане началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».


    Теги:
    АНК Президент Казахстана Бизнес Ассамблея народа Казахстана Президент
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