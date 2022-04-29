Избавим предпринимателей от излишней опеки государства - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что контролирующие органы должны сосредоточиться на раскрытии и пресечении реальных преступлений, в том числе экономических, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сделаем ставку на бизнес и созидательную активность граждан, мы избавим предпринимателей от излишней опеки государства. Мерилом успехов граждан будет добросовестный труд, открытая конкуренция без коррупции и фаворитизма. Обеспечив свободу предпринимательства, создав благоприятный инвестиционный климат, мы сформируем нашу национальную буржуазию, прочно стоящую на своих ногах», - сказал Президент в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Напоминаю, сказанное мною в Послании 2019 года, а я сказал следующее: «Любое незаконное воспрепятствование бизнесу должно рассматриваться как государственное преступление». Контролирующие органы обязаны сосредоточиться на раскрытии и пресечении реальных преступлений, в том числе экономических преступлений, затрагивающих интересы граждан: мошенничество, финансовые пирамиды, хищения бюджетных средств», - подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что никакого давления на ответственный и честный бизнес не может быть.

«Если это будет иметь место на незаконных основаниях, контролирующие органы и те лица, которые представляют правоохранительные органы, будут строго наказываться», - заявил Глава государства.

Ранее сообщалось, что сегодня в Нур-Султане началась сессия АНК под председательством Касым-Жомарта Токаева. Повестка сессии - «Единство народа – основа обновленного Казахстана».