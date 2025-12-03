Из Жезказгана откроют авиарейсы в Балхаш и Туркестан

По его словам, с момента образования области были открыты три новых автобусных маршрута, Жанаарка, Каражал, Сарысу, а также один авиамаршрут в Шымкент.

Он отметил, что сейчас из областного центра организованы авиаперевозки по четырем направлениям — Астана, Алматы, Шымкент и Караганда.

Фото: Ұлытау облыстық әкімдігі

— В 2026 году планируется открыть авиарейсы в Балхаш и Туркестан, — сказал аким на пресс-конференции в СЦК.

По данным акимата, в целом на территории области действуют 29 автобусных маршрутов. В этом году для городского общественного транспорта приобрели новые автобусы на 721 млн тенге, что позволило обновить парк на 42%.

Также в этом году началось строительство новой железнодорожной линии Кызылжар — Мойынты протяженностью 316 км.

