    13:21, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аким области Улытау рассказал о росте средней зарплаты в регионе

    Средняя месячная зарплата в области Улытау увеличилась на 7,5% — с 515 543 тенге до 554 277 тенге — по итогам третьего квартала 2025 года, заявил аким региона Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дастан Рыспеков
    Фото: СЦК

    По его словам, с начала года благодаря строительству новых объектов и расширению действующих создали 2 200 рабочих мест, трудоустроены 8 200 человек.

    — Уровень безработицы составляет 4,1 процента, что ниже среднего показателя по стране (Казахстан — 4,6 процента) и обеспечивает второе место по республике, — отметил аким.

    По его словам, количество семей, получающих адресную социальную помощь, сократилось с 351 до 340 семей, то есть на 3,1%. Сейчас такие семьи составляют 0,5% всех семей области, а общая доля населения — 0,7% (четвертое место в стране), тогда как средний показатель по стране — 1,4%.

    Аким региона отметил, что в рамках Года рабочих профессий проведены масштабные мероприятия, включая форумы, видеоролики, муралы и информационные кампании, направленные на популяризацию рабочих профессий и трудовой культуры.

