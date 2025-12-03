Аким области Улытау рассказал о росте средней зарплаты в регионе

По его словам, с начала года благодаря строительству новых объектов и расширению действующих создали 2 200 рабочих мест, трудоустроены 8 200 человек.

— Уровень безработицы составляет 4,1 процента, что ниже среднего показателя по стране (Казахстан — 4,6 процента) и обеспечивает второе место по республике, — отметил аким.

По его словам, количество семей, получающих адресную социальную помощь, сократилось с 351 до 340 семей, то есть на 3,1%. Сейчас такие семьи составляют 0,5% всех семей области, а общая доля населения — 0,7% (четвертое место в стране), тогда как средний показатель по стране — 1,4%.

Аким региона отметил, что в рамках Года рабочих профессий проведены масштабные мероприятия, включая форумы, видеоролики, муралы и информационные кампании, направленные на популяризацию рабочих профессий и трудовой культуры.