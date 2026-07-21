Из-за жары в Алматы начались массовые отключения света

В Алматы с 17 по 20 июля произошли массовые отключения электроэнергии. В АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АЖК) объяснили перебои аномальной жарой, которая привела к резкому росту нагрузки на электросети из-за массового использования кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в компании, в указанный период технологические нарушения были зарегистрированы в различных районах города. Они затронули как сети АО «Алатау Жарық Компаниясы», так и электрические сети, находящиеся в коммунальной собственности Алматы и эксплуатируемые в рамках договоров доверительного управления, а также абонентские сети, принадлежащие потребителям.

— В ряде случаев имели место последовательные повреждения различных элементов электрических сетей (кабельных линий, коммутационного оборудования и распределительных устройств), что объективно увеличивало продолжительность аварийно-восстановительных работ, поскольку после устранения одного повреждения выявлялись последующие дефекты на других участках сети, — пояснили в АЖК.

Для ликвидации последствий аварий с 17 по 20 июля круглосуточно работали 35 аварийных бригад. Восстановительные работы продолжались до полного возобновления электроснабжения на всех поврежденных участках.

В компании отметили, что значительная часть распределительных сетей Алматы эксплуатируется уже несколько десятилетий. При этом нагрузка на них ежегодно растет из-за увеличения числа потребителей, активной городской застройки и роста энергопотребления.

Для повышения надежности электроснабжения в городе реализуется масштабная программа модернизации электрических сетей. Она включает реконструкцию и строительство кабельных и воздушных линий электропередачи, модернизацию трансформаторных и распределительных подстанций, замену физически и морально устаревшего оборудования, проведение капитального и текущего ремонта, а также внедрение современных технических решений.

Ранее жители Кызылорды также жаловались на частые отключения электричества из-за жары.