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    Из-за высокой пожарной опасности ограничили посещение лесов в ЗКО

    На основании постановления акимата Западно-Казахстанской области в регионе в период высокой пожарной опасности введены специальные ограничения, передает корреспондент Kazinform.

    пожар лес
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, ежедневно с 11:00 до 20:00 строго запрещается посещение и отдых физических лиц в лесу, а также въезд транспортных средств в лесные массивы.

    — Граждане, нарушившие правила пожарной безопасности и проигнорировавшие требования постановления акимата, будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей 367 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, — говорится в официальном сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Уральске был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

    ВКО Регионы Казахстана
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор