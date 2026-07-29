Из-за высокой пожарной опасности ограничили посещение лесов в ЗКО

На основании постановления акимата Западно-Казахстанской области в регионе в период высокой пожарной опасности введены специальные ограничения, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, ежедневно с 11:00 до 20:00 строго запрещается посещение и отдых физических лиц в лесу, а также въезд транспортных средств в лесные массивы.

— Граждане, нарушившие правила пожарной безопасности и проигнорировавшие требования постановления акимата, будут привлечены к ответственности в соответствии со статьей 367 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что в Уральске был объявлен режим чрезвычайной ситуации.