Из-за строительства LRT в Астане ограничат движение транспорта

— В связи с проведением строительно-монтажных работ по бетонированию основания линии LRT над проезжей частью объездной дороги на пересечении с проспектом Кабанбай батыра планируется полное ограничение движения по объездной дороге Р-10 в обоих направлениях с отводом транспорта в объезд данного участка по правосторонним съездам в направлении Аэропорта и улицы Арнасай, — сообщили в компании.