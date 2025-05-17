Из-за строительства LRT в Астане ограничат движение транспорта
Гостей и жителей города просят заранее планировать маршрут передвижения, передает агентство Kazinform со ссылкой на компанию City Transportation Systems.
— В связи с проведением строительно-монтажных работ по бетонированию основания линии LRT над проезжей частью объездной дороги на пересечении с проспектом Кабанбай батыра планируется полное ограничение движения по объездной дороге Р-10 в обоих направлениях с отводом транспорта в объезд данного участка по правосторонним съездам в направлении Аэропорта и улицы Арнасай, — сообщили в компании.
- с 04:00 часов 17 мая до 08:00 часов 18 мая — для выполнения работ по бетонированию площадки основания линии LRT над проезжей частью, а также проведения сварочных работ;
- 24 мая с 04:00 до 12:00 часов — для установки опалубки и бетонированию парапетов линии LRT;
- 25 мая с 14:00 до 18:00 часов — для выполнения работ по демонтажу опалубки парапета.
Также ведутся работы по покраске опор и эстакадной части линии LRT.
— Просим владельцев автомобилей не парковать транспортные средства вблизи участков проведения работ, — предупредили в CTS.
Ранее сообщалось, что на строительстве линии LRT в Астане завершено 25% работ по устройству верхнего строения пути.