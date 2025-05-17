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    18:36, 16 Май 2025 | GMT +5

    Из-за строительства LRT в Астане ограничат движение транспорта

    Гостей и жителей города просят заранее планировать маршрут передвижения, передает агентство Kazinform со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

    ЛРТ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — В связи с проведением строительно-монтажных работ по бетонированию основания линии LRT над проезжей частью объездной дороги на пересечении с проспектом Кабанбай батыра планируется полное ограничение движения по объездной дороге Р-10 в обоих направлениях с отводом транспорта в объезд данного участка по правосторонним съездам в направлении Аэропорта и улицы Арнасай, — сообщили в компании.

    Из-за строительства LRT в Астане ограничат движение транспорта
    Фото: CTS
    • с 04:00 часов 17 мая до 08:00 часов 18 мая — для выполнения работ по бетонированию площадки основания линии LRT над проезжей частью, а также проведения сварочных работ;
    • 24 мая с 04:00 до 12:00 часов — для установки опалубки и бетонированию парапетов линии LRT;
    • 25 мая с 14:00 до 18:00 часов — для выполнения работ по демонтажу опалубки парапета.

    Также ведутся работы по покраске опор и эстакадной части линии LRT.

    — Просим владельцев автомобилей не парковать транспортные средства вблизи участков проведения работ, — предупредили в CTS.

    Ранее сообщалось, что на строительстве линии LRT в Астане завершено 25% работ по устройству верхнего строения пути.

    Теги:
    ЛРТ Астана Строительство Закрытие дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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