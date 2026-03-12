РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:24, 11 Март 2026 | GMT +5

    Из-за сильного ветра обрушился утеплитель фасада жилого дома в Астане

    Сильный ветер повредил фасад жилого комплекса «Айка», расположенного по проспекту Женис в Астане. Обошлось без пострадавших, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: instagram.com/astana_pokazhet_

    По данным акимата, инцидент произошел 11 марта около 17:00.

    В результате порывов ветра произошло отслоение утеплителя от фасада дома 2015 года постройки в районе Сарыарка. Пострадавших нет.

    — В настоящее время управляющая компания ЖК производит расчет стоимости и рассматривает вопрос найма промышленного альпиниста для проведения работ по восстановлению фасада, — сообщили в пресс-службе акимата столицы.

    Фото: instagram.com/astana_pokazhet_

    В акимате также подчеркнули, что согласно закону РК «О жилищных отношениях», бремя содержания общего имущества кондоминиума, к которому относится фасады, должны нести собственники квартир.

    Напомним, осенью 2025 года в Астане в результате обрушения облицовки одного из ЖК пострадали пять человек. 

    Среди них была 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, которая позднее скончалась в больнице из-за полученных травм, несовместимых с жизнью. 

    Теги:
    Сильный ветер Астана Происшествия
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают