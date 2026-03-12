Из-за сильного ветра обрушился утеплитель фасада жилого дома в Астане
Сильный ветер повредил фасад жилого комплекса «Айка», расположенного по проспекту Женис в Астане. Обошлось без пострадавших, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным акимата, инцидент произошел 11 марта около 17:00.
В результате порывов ветра произошло отслоение утеплителя от фасада дома 2015 года постройки в районе Сарыарка. Пострадавших нет.
— В настоящее время управляющая компания ЖК производит расчет стоимости и рассматривает вопрос найма промышленного альпиниста для проведения работ по восстановлению фасада, — сообщили в пресс-службе акимата столицы.
В акимате также подчеркнули, что согласно закону РК «О жилищных отношениях», бремя содержания общего имущества кондоминиума, к которому относится фасады, должны нести собственники квартир.
Напомним, осенью 2025 года в Астане в результате обрушения облицовки одного из ЖК пострадали пять человек.
Среди них была 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, которая позднее скончалась в больнице из-за полученных травм, несовместимых с жизнью.