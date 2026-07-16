Из-за риска пожаров в ВКО закрыли один из популярных лесных массивов

В Восточном Казахстане временно ограничили доступ в лесной массив Черемшанского лесного хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Причиной стало повышение риска возникновения природных пожаров.

По информации КГУ «Черемшанское лесное хозяйство», на территории государственного лесного фонда установлен IV класс пожарной опасности. В связи с этим введен запрет на въезд автотранспорта и посещение леса. На въездах установлены закрытые шлагбаумы.

— Просим жителей и гостей района не предпринимать попыток въезда на территорию лесного фонда и соблюдать установленные ограничения. Эти меры приняты для предупреждения лесных пожаров, сохранения лесных массивов и обеспечения безопасности людей, — сообщили в Черемшанском лесном хозяйстве.

Специалисты напоминают, что при IV классе пожарной опасности даже небольшое возгорание может быстро распространиться, особенно в условиях сухой и ветреной погоды.

Жителей региона призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и воздержаться от посещения лесов до стабилизации пожарной обстановки.

Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане зарегистрировали семь лесных пожаров.