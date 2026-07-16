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    Из-за риска пожаров в ВКО закрыли один из популярных лесных массивов

    В Восточном Казахстане временно ограничили доступ в лесной массив Черемшанского лесного хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из-за риска пожаров в ВКО закрыли один из популярных лесных массивов
    Фото: Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Причиной стало повышение риска возникновения природных пожаров.

    По информации КГУ «Черемшанское лесное хозяйство», на территории государственного лесного фонда установлен IV класс пожарной опасности. В связи с этим введен запрет на въезд автотранспорта и посещение леса. На въездах установлены закрытые шлагбаумы.

    — Просим жителей и гостей района не предпринимать попыток въезда на территорию лесного фонда и соблюдать установленные ограничения. Эти меры приняты для предупреждения лесных пожаров, сохранения лесных массивов и обеспечения безопасности людей, — сообщили в Черемшанском лесном хозяйстве.

    Специалисты напоминают, что при IV классе пожарной опасности даже небольшое возгорание может быстро распространиться, особенно в условиях сухой и ветреной погоды.

    Жителей региона призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и воздержаться от посещения лесов до стабилизации пожарной обстановки.

    Ранее сообщалось, что за сутки в Казахстане зарегистрировали семь лесных пожаров.

    Погода Запреты ВКО Регионы Казахстана Безопасность
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор