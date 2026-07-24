Из-за ремонта в Алматы изменится движение 12 автобусных маршрутов

В Алматы временно изменят схемы движения 12 автобусных маршрутов. Изменения связаны с дорожными работами и корректировкой организации дорожного движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, с 25 июля изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 61, № 218 и № 238. Причиной стало открытие движения по новому участку улицы Саина — от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара, а также введение выделенной полосы для общественного транспорта на улице Саина на участке от проспекта Рыскулова до улицы Мустафина.

№ 61

В южном направлении: проспект Абая — улица Саина — проспект Аль-Фараби — конечная остановка «Автостанция «Арман». В обратном направлении: конечная остановка «Автостанция Арман» — разворот на транспортной развязке улицы Жарокова — проспект Аль-Фараби — улица Саина — проспект Абая — далее по действующей схеме.

№ 218

В южном направлении: по действующей схеме — улица Монке Би — улица Саина — проспект Абая — разворот после улицы Яссауи — проспект Абая — конечная остановка «Станция метро «Бауыржана Момышулы». В обратном направлении: конечная остановка «Станция метро «Бауыржана Момышулы» — проспект Абая — поворот на улицу Саина — улица Монке Би — далее по действующей схеме.

№ 238

В южном направлении: по действующей схеме — улица Саина — улица Толе Би — конечная остановка «Автостанция». В обратном направлении: конечная остановка «Автостанция» — улица Толе Би — первый разворот после улицы Саина — улица Толе Би — улица Саина — далее по действующей схеме.

Кроме того, с 26 июля временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 4, № 14, № 22, № 44, № 52, № 126, № 128, № 212 и № 226. Это связано со строительством сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне Акжар, а также с полным перекрытием движения по улице Рыскулова на участке от улицы Жандосова до улицы Кунаева.

№ 4

В южном направлении: улица Шаляпина (запад) — улица Яссауи (юг) — улица Кунаева (запад) — улица Грозы (юг) — далее по действующей схеме. В обратном направлении: без изменений.

№ 14

— В южном направлении: улица Абдильдина — улица Даулеткерей (юг) — улица Жандосова (восток) — улица Грозы — далее по действующей схеме. В обратном направлении: без изменений.

№ 22

В западном направлении: улица Кунаева — улица Грозы (юг) — улица Жандосова — улица Даулеткерей — улица Байсултанова — улица Айтматова — улица Ашимова (север) — разворот на проспекте Абая (запад) — улица Алатау — конечный пункт «Алатау/Абай». В обратном направлении: конечный пункт «Алатау/Абай» — проспект Абая (восток) — улица Ашимова — улица Айтматова — улица Даулеткерей — улица Жандосова — далее по действующей схеме.

№ 44

В западном направлении: улица Ашимова — улица Шаляпина — улица Яссауи — улица Кунаева — улица Грозы (юг) — улица Жандосова — улица Даулеткерей — улица Айтматова — улица Ашимова — проспект Абая — далее по действующей схеме. В обратном направлении: улица Ашимова — улица Айтматова — улица Даулеткерей — улица Жандосова — улица Грозы — улица Кунаева — улица Ашимова — проспект Абая — далее по действующей схеме.

№ 52

В западном направлении: улица Кунаева — улица Грозы (юг) — улица Жандосова — далее по действующей схеме. В обратном направлении: без изменений.

№ 126

В восточном направлении: конечный пункт на улице Бектембая — улица Кунаева (запад) — разворот по улице Грозы — улица Кунаева (восток) — далее по действующей схеме. В обратном направлении: без изменений.

№ 128

В восточном направлении: улица Ашимова (юг) — улица Айтматова (запад) — улица Даулеткерей — улица Жандосова — улица Грозы — улица Кунаева (восток) — далее по действующей схеме. В обратном направлении: без изменений.

№ 212

В западном направлении: улица Кунаева (запад) — улица Грозы (юг) — улица Жандосова — далее по действующей схеме. В обратном направлении: без изменений.

№ 226

В западном направлении: улица Кунаева (запад) — улица Грозы (юг) — улица Жандосова — далее по действующей схеме. В обратном направлении: без изменений.

Жителям и гостям Алматы рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее ряд автобусных маршрутов в Алматы изменили схемы движения из-за пробивки улицы Толе би.