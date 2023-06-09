Из-за пожара в области Абай визит Президента во Вьетнам отложен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с масштабным пожаром в области Абай запланированный на 11-13 июня официальный визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам отложен на более поздний срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент планирует посетить область Абай для проведения оперативного совещания и принятия мер по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от бедствия.

Как сообщалось, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

В связи с крупными пожарами в области Абай Президент поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По данным МЧС, погибли трое работников лесничества, в отношении еще 11 ведутся поисковые работы. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области Абай.

9 пунктов подготовили в Семее для эвакуированных из-за пожара жителей.