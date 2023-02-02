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Из-за осадков подтоплены дворы и улицы нескольких населенных пунктов Туркестанской области

2 Февраля 2023, 11:06
Из-за осадков подтоплены дворы и улицы нескольких населенных пунктов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Подтопление дворов и улиц произошло в Туркестанской области из-за обильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы, 2 февраля с 08:00 часов в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды, с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан, и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц.

В целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.

Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп.


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