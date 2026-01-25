РУ
    23:39, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Из-за непогоды в Афганистане погибли более 60 человек

    В результате сильных снегопадов и дождей в Афганистане по меньшей мере 61 человек погиб и 110 получили травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.

    снегопад
    Фото: pixabay.com

    По информации Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями страны, непогода также вызвала полное или частичное разрушение 458 домов. В ведомстве уточнили, что эти цифры предварительные и могут измениться. Специалисты продолжают оценивать ситуацию в отдельных районах.

    За последние три дня сильные снегопады и морозы привели к закрытию нескольких ключевых автодорог, в том числе соединяющих Кабул с рядом провинций.

    Ранее сообщалось, что мощный снегопад и штормовой ветер привели к перебоям в работе транспорта и авиации в Стамбуле. 

     

    Дамира Кеңесбай
    Автор
