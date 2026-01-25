Из-за непогоды в Афганистане погибли более 60 человек

По информации Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями страны, непогода также вызвала полное или частичное разрушение 458 домов. В ведомстве уточнили, что эти цифры предварительные и могут измениться. Специалисты продолжают оценивать ситуацию в отдельных районах.

За последние три дня сильные снегопады и морозы привели к закрытию нескольких ключевых автодорог, в том числе соединяющих Кабул с рядом провинций.

Ранее сообщалось, что мощный снегопад и штормовой ветер привели к перебоям в работе транспорта и авиации в Стамбуле.



