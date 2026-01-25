23:39, 24 Январь 2026 | GMT +5
Из-за непогоды в Афганистане погибли более 60 человек
В результате сильных снегопадов и дождей в Афганистане по меньшей мере 61 человек погиб и 110 получили травмы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Xinhua.
По информации Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями страны, непогода также вызвала полное или частичное разрушение 458 домов. В ведомстве уточнили, что эти цифры предварительные и могут измениться. Специалисты продолжают оценивать ситуацию в отдельных районах.
За последние три дня сильные снегопады и морозы привели к закрытию нескольких ключевых автодорог, в том числе соединяющих Кабул с рядом провинций.
Ранее сообщалось, что мощный снегопад и штормовой ветер привели к перебоям в работе транспорта и авиации в Стамбуле.