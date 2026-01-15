Из-за непогоды на ряде трасс Казахстана ввели ограничения

В Актюбинской области ограничения действуют на следующих участках:

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», км 776–965 (АЗС «ЭКО ойл» — п. Карабутак);

«Актобе — Атырау — граница РФ», км 11–104 (Актобе — Кандыагаш);

«Актобе — Атырау — граница РФ», км 104–337 (Кандыагаш — граница Атырауской области);

«Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», км 965–1240 (Карабутак — граница Кызылординской области).



В Атырауской области движение ограничено на участке «Актобе — Кандыагаш — Доссор — Кульсары — Атырау — граница РФ», км 337–346 (граница Актюбинской области — п. Сагыз).

В Кызылординской области это участок «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР», км 1240–1362 (граница Актюбинской области — г. Арал).

Кроме того, в Павлодарской области с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями по всем направлениям. Ориентировочное время открытия дорог — 15 января в 09:00.

В области Абай:

на участке «Граница КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ», км 587–733 (граница Павлодарской области — г. Семей).

В Карагандинской области:

«Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты», км 1067–1135 (п. Молодежный — граница Павлодарской области);

«Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ботакара», км 231–324 (граница Павлодарской области — п. Ботакара).

Ориентировочное время открытия данных участков — 15 января в 09:00.

В 20:00 в Акмолинской и Северо-Казахстанской областей в связи ухудшением погодных условий по всем направлениям вводится ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями. Ориентировочное время открытия дороги – 15 января 2026 года в 09:00.

В Костанайской области в 20:00 вводятся ограничения движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на следующих республиканских автодорогах:

«Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-232 км (уч. от г. Тобыл до гр. Акмолинской области); «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай (с обходом)-гр.РФ(п.п.) Кайрак) км 555-729(уч. от г. Тобыл —до гр. Северо-Казахстанской области);

Астана- Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай (с обходом п. п. Кайрак) км 418-539 (от п.Карабалык-г.Костанай.);

Жезказган-Аркалык-Петропавловск км 340-377(уч. от г. Аркалык до гр.Акмолинской обл);

Мамлютка-Костанай км 180-403 (уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-г.Тобыл);

Напомним, в 13 областях, а также в столице страны объявили штормовое предупреждение на 14 января.