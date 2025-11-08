Из-за мусора в Газе вспышка заболеваний
В Газе тонны скопившегося мусора привели к всплеску кожных и желудочных заболеваний, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.
Сектор Газа завален тоннами мусора, антисанитарные условия представляют серьезную угрозу для здоровья местного населения. Об этом заявил глава отделения Программы развития ООН (ПРООН) в Газе Алессандро Мракич.
— Масштабы проблемы с отходами в Газе огромны. Мы говорим о 2 млн тонн неутилизированных отходов по всему сектору, — сказал он. Мракич отметил, что риски для экологии, водоносного горизонта и здоровья населения «колоссальны».
Многие местные жители жалуются на возникновение желудочных и кожных заболеваний.
Действующие на местах врачи объясняют сложившуюся обстановку загрязненной окружающей средой. По их словам, кожные болезни широко распространились из-за скученности в палатках, которые поставлены рядом со свалками мусора.
В ООН сообщили, что организация разрабатывает пути решения проблемы, включая проекты строительства перерабатывающих заводов, которые смогут вырабатывать электроэнергию из отходов. Однако для немедленных действий требуется доступ к тяжелой технике и оборудованию, чтобы начать полноценную очистку территории.
