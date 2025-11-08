РУ
    Из-за мусора в Газе вспышка заболеваний

    В Газе тонны скопившегося мусора привели к всплеску кожных и желудочных заболеваний, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    АҚШ ХАМАС-тың Газадағы атысты тоқтату режимін бұзуы мүмкін екенін хабарлады
    Фото: DW

    Сектор Газа завален тоннами мусора, антисанитарные условия представляют серьезную угрозу для здоровья местного населения. Об этом заявил глава отделения Программы развития ООН (ПРООН) в Газе Алессандро Мракич.

    — Масштабы проблемы с отходами в Газе огромны. Мы говорим о 2 млн тонн неутилизированных отходов по всему сектору, — сказал он. Мракич отметил, что риски для экологии, водоносного горизонта и здоровья населения «колоссальны».

    Многие местные жители жалуются на возникновение желудочных и кожных заболеваний.

    Действующие на местах врачи объясняют сложившуюся обстановку загрязненной окружающей средой. По их словам, кожные болезни широко распространились из-за скученности в палатках, которые поставлены рядом со свалками мусора.

    В ООН сообщили, что организация разрабатывает пути решения проблемы, включая проекты строительства перерабатывающих заводов, которые смогут вырабатывать электроэнергию из отходов. Однако для немедленных действий требуется доступ к тяжелой технике и оборудованию, чтобы начать полноценную очистку территории.

    Ранее сообщалось, что в Италию из сектора Газа прибыли три самолета с 19 палестинскими детьми, нуждающимися в лечении. 

