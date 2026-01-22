РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:37, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Из-за морозов учеников и студентов Костанайской области отправят на онлайн

    В связи с резким понижением температуры воздуха до –28…–30°C и усилением ветра до 6 м/с 22 января 2026 года в ряде населённых пунктов Костанайской области занятия первой смены переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из-за морозов учеников и студентов Костанайской области отправят на онлайн
    Фото: freepik.com

    В колледжах города Костаная на онлайн-обучение уходят студенты 1–2 курсов первой смены. Решение о переводе 3–4 курсов первой смены на дистанционное обучение принимается директорами колледжей самостоятельно.

    В связи с понижением температуры воздуха до –28…–30°C учащиеся КПП (МАДС) и 1–11 классов первой смены школ города Костаная 22 января переведены на дистанционный формат обучения.

    В Алтынсаринском районе из-за неблагоприятных погодных условий (до –30°C) учащиеся 0–11 классов первой смены 22 января 2026 года переведены на дистанционное обучение. В районе Беимбета Майлина при температуре воздуха –30°C учащиеся 0–11 классов первой смены 22 января переведены на онлайн-формат обучения.

    Штормовое предупреждение в виде понижения температуры и гололеда с метелью объявили в 14 регионах страны.

    Теги:
    Погода Колледжи Регионы Казахстана Костанайская область Образование Дистанционное обучение школа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают