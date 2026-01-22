Из-за морозов учеников и студентов Костанайской области отправят на онлайн

В колледжах города Костаная на онлайн-обучение уходят студенты 1–2 курсов первой смены. Решение о переводе 3–4 курсов первой смены на дистанционное обучение принимается директорами колледжей самостоятельно.

В связи с понижением температуры воздуха до –28…–30°C учащиеся КПП (МАДС) и 1–11 классов первой смены школ города Костаная 22 января переведены на дистанционный формат обучения.

В Алтынсаринском районе из-за неблагоприятных погодных условий (до –30°C) учащиеся 0–11 классов первой смены 22 января 2026 года переведены на дистанционное обучение. В районе Беимбета Майлина при температуре воздуха –30°C учащиеся 0–11 классов первой смены 22 января переведены на онлайн-формат обучения.

Штормовое предупреждение в виде понижения температуры и гололеда с метелью объявили в 14 регионах страны.