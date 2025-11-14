Участок трассы Курчум – Калжыр в ВКО закрыт из-за метели

По информации ТОО «ОблШыгысЖол», с 22:00 приостановлено движение для всех видов автотранспорта на автодороге областного значения Курчум — Калжыр.

— Дорога Курчум — Калжыр закрыта с 62 по 131 километры. Причина — метель и отсутствие видимости, — отметили в компании.

На республиканских трассах ограничений пока нет, но в ВКО филиале АО «НК «КазАвтоЖол» также распространили предупреждение о непогоде — осадках в виде дождя и снега, возможной гололедице, что усложняет дорожные условия.

— Водителям следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим, — отметили в филиале «КазАвтоЖол».

Дорожные службы региона работают в усиленном режиме, очищая трассы и обеспечивая безопасность движения.

Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 13 ноября.