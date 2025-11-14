РУ
    23:30, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Участок трассы Курчум – Калжыр в ВКО закрыт из-за метели

    Движение на одной из областных дорог закрыто в Восточном Казахстане из-за ухудшения погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Кадр из видео НК "КазАвтоЖол"

    По информации ТОО «ОблШыгысЖол», с 22:00 приостановлено движение для всех видов автотранспорта на автодороге областного значения Курчум — Калжыр.

    — Дорога Курчум — Калжыр закрыта с 62 по 131 километры. Причина — метель и отсутствие видимости, — отметили в компании.

    На республиканских трассах ограничений пока нет, но в ВКО филиале АО «НК «КазАвтоЖол» также распространили предупреждение о непогоде — осадках в виде дождя и снега, возможной гололедице, что усложняет дорожные условия.

    — Водителям следует быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и выбирать безопасный скоростной режим, — отметили в филиале «КазАвтоЖол».

    Дорожные службы региона работают в усиленном режиме, очищая трассы и обеспечивая безопасность движения.

    Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 13 ноября.

     

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол ВКО Восточно-Казахстанская область Непогода Закрытие дорог
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
