18:31, 13 Июль 2025 | GMT +5
Из-за лесного пожара в нацпарке США эвакуировали 500 человек
В районе Большого каньона на севере штата Аризона в США возник масштабный лесной пожар, который всего за сутки увеличился почти в 20 раз, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.
По данным NBC News, возгорание в Национальном парке Большой каньон началось из-за удара молнии.
Под воздействием сильного ветра и аномальной жары площадь пожара выросла с 1000 до примерно 20 000 акров. В связи с угрозой безопасности из опасной зоны были эвакуированы около 500 посетителей парка.
Местные власти продолжают активные работы по локализации и тушению пожара.
В начале года лесные пожары охватили 40 тыс. акров земли (16,2 тыс.га) в районе Большого Лос-Анджелеса, уничтожив целые поселения и более 12 300 строений.