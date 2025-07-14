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    18:31, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Из-за лесного пожара в нацпарке США эвакуировали 500 человек

    В районе Большого каньона на севере штата Аризона в США возник масштабный лесной пожар, который всего за сутки увеличился почти в 20 раз, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

    Из-за лесного пожара в нацпарке США эвакуировали 500 человек
    Фото: АА

    По данным NBC News, возгорание в Национальном парке Большой каньон началось из-за удара молнии.

    Под воздействием сильного ветра и аномальной жары площадь пожара выросла с 1000 до примерно 20 000 акров. В связи с угрозой безопасности из опасной зоны были эвакуированы около 500 посетителей парка.

    Местные власти продолжают активные работы по локализации и тушению пожара.

    В начале года лесные пожары охватили 40 тыс. акров земли (16,2 тыс.га) в районе Большого Лос-Анджелеса, уничтожив целые поселения и более 12 300 строений.

    Теги:
    Пожар Америка Природные пожары Лесные пожары США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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