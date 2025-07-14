Из-за лесного пожара в нацпарке США эвакуировали 500 человек

По данным NBC News, возгорание в Национальном парке Большой каньон началось из-за удара молнии.

Под воздействием сильного ветра и аномальной жары площадь пожара выросла с 1000 до примерно 20 000 акров. В связи с угрозой безопасности из опасной зоны были эвакуированы около 500 посетителей парка.

Местные власти продолжают активные работы по локализации и тушению пожара.

В начале года лесные пожары охватили 40 тыс. акров земли (16,2 тыс.га) в районе Большого Лос-Анджелеса, уничтожив целые поселения и более 12 300 строений.