Из-за дефицита кадров Германия ежегодно теряет миллиарды

По подсчетам экономистов, немецкие компании при полной загрузке могли бы заработать в этом году на 49 млрд евро больше. В предстоящие годы проблема дефицита квалифицированных кадров лишь усугубится, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Экономика Германии ежегодно несет убытки на двузначную миллиардную сумму из-за нехватки квалифицированных кадров. Немецкие предприятия в случае полной загрузки могли бы в 2024 году заработать на 49 млрд евро больше, следует из обнародованного в воскресенье, 12 мая, доклада Института немецкой экономики (IW). При этом и без того тяжелая ситуация с дефицитом персонала в ближайшие годы лишь усугубится.

В 2023 году, по данным IM, в Германии оставались вакантными 570 тысяч рабочих мест. «Для предприятий это означает, что их производственный потенциал остается нереализованным. На самом деле, они могли бы производить больше, но у них не хватает сотрудников», — констатируют эксперты института.

Поскольку в ближайшие годы ситуация с дефицитом кадров, предположительно, лишь ухудшится, возрастут и потери от нехватки персонала, прогнозируют экономисты. По оценкам IM, в 2027 году объем потерянного производственного потенциала увеличится до 74 млрд евро.

— Для снижения дефицита кадров нужны в первую очередь квалифицированные иммигранты», — полагают экономисты. Они также считают особенно целесообразным продление срока трудовой занятости персонала старшего возраста. «Предприятиям следует пытаться удерживать опытных сотрудников привлекательными предложениями, — советует Институт немецкой экономики.

Ранее уже сообщалось о том, что Германия остро нуждается в квалифицированных работниках.