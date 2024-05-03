Германия остро нуждается в квалифицированных работниках

Воспитатели, садовники, механики, врачи, сантехники — список профессионалов, которые в Германии в дефиците. Нехватка становится только острее: «бэбибумеры» скоро уйдут на пенсию, а заменить их во всех сферах будет некому. Прогнозируется, что к 2035 году Германии будет не хватать уже около 7 млн работников, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

Чтобы этого не допустить, в страну в год должны приезжать по 300-350 тысяч человек из-за рубежа. Сейчас счет иммигрантов все еще идет только на десятки тысяч.

Вопрос, где искать работников? Федеральное агенство по труду разработало проект с ответом, пишет Spiegel.

Ведомство считает, что главные вызовы Германии - старение общества, переход на климатически нейтральную экономику и диджитализация. Особенно активно ищут, например, сиделок, социальных работников, воспитателей, IT-разработчиков, электриков, архитекторов в странах, с которыми есть хорошие связи и где высокая безработица среди молодежи.

Список оказался таким: Бразилия, Мексика, Колумбия, Эквадор, Марокко, Тунис, Египет, Иордания, Индия, Индонезия, Узбекистан, Филиппины и Гана.