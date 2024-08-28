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    12:14, 28 Август 2024 | GMT +6

    Из-за аварии в Бельгии остановилось железнодорожное сообщение Европы с Великобританией

    поезд в Бельгии
    Фото: Infrabel

    Высокоскоростной поезд TGV сообщением Лилль-Брюссель на большой скорости протаранил прицеп сельскохозяйственного трактора, застрявшего на железнодорожном переезде вблизи г.Турне в западной Бельгии, передает собственный корреспондент Kazinform.

    На снимках железнодорожной компании Infrabel с камеры на железнодорожном переезде в Беклере (провинция Турне — Эно) видно, как фермеру чудом удалось спастись.

    Фермер въехал на железнодорожный переезд, но неожиданно его прицеп застрял на путях. Через несколько секунд раздался сигнал, и шлагбаумы опустились, когда приблизился скоростной поезд TGV.

    Поезд врезался в прицеп и протащил его за собой на протяжении нескольких метров.

    Двое пассажиров поезда получили серьезные травмы. Фермеру удалось спастись.

    Железнодорожное сообщение с Великобританией остановлено. Движение поездов Eurostar между Амстердамом, Брюсселем и Лондоном прервано на целый день.

    Теги:
    ДТП Европа Бельгия Поезда Великобритания Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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