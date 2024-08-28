Из-за аварии в Бельгии остановилось железнодорожное сообщение Европы с Великобританией

Высокоскоростной поезд TGV сообщением Лилль-Брюссель на большой скорости протаранил прицеп сельскохозяйственного трактора, застрявшего на железнодорожном переезде вблизи г.Турне в западной Бельгии, передает собственный корреспондент Kazinform.

На снимках железнодорожной компании Infrabel с камеры на железнодорожном переезде в Беклере (провинция Турне — Эно) видно, как фермеру чудом удалось спастись.

Фермер въехал на железнодорожный переезд, но неожиданно его прицеп застрял на путях. Через несколько секунд раздался сигнал, и шлагбаумы опустились, когда приблизился скоростной поезд TGV.

Поезд врезался в прицеп и протащил его за собой на протяжении нескольких метров.

Двое пассажиров поезда получили серьезные травмы. Фермеру удалось спастись.

Железнодорожное сообщение с Великобританией остановлено. Движение поездов Eurostar между Амстердамом, Брюсселем и Лондоном прервано на целый день.