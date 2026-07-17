Из-за аномальной жары в Европе умерли более 12 тысяч человек

Во время аномальной жары, накрывшей Западную Европу в конце июня, было зафиксировано более 12 тысяч избыточных смертей, передает Kazinform со ссылкой на DW .

К такому выводу пришло агентство AFP, проанализировав данные из Бельгии, Германии, Испании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Швейцарии.

По подсчетам агентства, с 22 по 28 июня, когда жара достигла максимума, число умерших в этих семи странах оказалось примерно на 10 тысяч выше среднего показателя за аналогичный период прошлых лет. Еще около 2,2 тысячи избыточных смертей зафиксировали в Англии и Уэльсе с 18 по 28 июня, сообщили в Метеорологической службе Великобритании. При этом страны Восточной Европы в исследование не вошли.

Почему жара оказалась смертельно опасной?

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге отметил, что средства для предотвращения большинства этих смертей существуют, и необходимые рекомендации опубликованы, однако «слишком многие правительства по-прежнему рассматривают жару как погодный феномен, а не как чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения».

— Дальнейшие действия правительств — это их выбор, и это лето показывает, что поставлено на карту, — подчеркнул медик.

В Германии в период с 22 по 28 июня, когда температура воздуха в отдельных регионах превышала +41 °C, было зарегистрировано около 23,9 тысячи смертей. По данным Федерального статистического ведомства, это на 7,1 тысячи больше, чем двумя неделями ранее. Институт Роберта Коха ранее оценивал избыточную смертность за наиболее жаркую неделю июня примерно в 4,3 тысячи человек, а за весь месяц — около 5,1 тысячи.

Кто оказался в группе наибольшего риска?

Согласно данным исследований, основная часть связанных с жарой смертей пришлась на людей старше 65 лет. Высокие температуры могут привести к тепловым нарушениям, а также спровоцировать осложнения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Именно пожилые люди чаще всего оказываются наиболее уязвимыми перед такими последствиями.

Эксперты отмечают, что на фоне изменения климата периоды экстремальной жары становятся более частыми и продолжительными, поэтому подготовка систем здравоохранения и своевременное предупреждение населения становятся важными мерами для снижения рисков.

Ранее сообщалось, что в Европе во время июньской жары погибли более 10 тысяч человек.