Из-за аномальной жары деформировалось дорожное покрытие на трассе Шымкент — Узбекистан

На трассе Шымкент — граница Узбекистана дорожники оперативно устраняют дефект цементобетонного покрытия, возникший в условиях аномальной жары, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

23 июня 2026 года в Туркестанской области, согласно данным Казгидромета, прогнозировалось повышение температуры воздуха до +40С. В связи с установившейся жаркой погодой дорожные службы усилили мониторинг участков республиканских автодорог с цементобетонным покрытием.

В этот же день примерно в 15:15 сотрудники ДЭУ-69 и ДЭУ-4 Туркестанского областного филиала ТОО «КАЖсервис» в ходе патрулирования автомобильной дороги республиканского значения KZ13-03 «Шымкент — граница Республики Узбекистан (пункт пропуска «Жибек жолы»)» выявили дефект цементобетонного покрытия на км 712+600.

По предварительным данным, дефект возник вследствие резкого повышения температуры воздуха. В условиях экстремальной жары цементобетонное покрытие испытывает повышенную температурную нагрузку: плиты расширяются, что на отдельных участках может привести к локальным деформациям.

Сразу после выявления дефекта на участке были установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасности движения. Также организованы работы по восстановлению цементобетонного покрытия и приведению участка в нормативное состояние.

Для выполнения ремонтно-восстановительных работ задействованы 5 единиц дорожной техники, а также 13 дорожных рабочих.

В настоящее время работы на участке продолжаются. Дорожные службы принимают все необходимые меры для оперативного устранения дефекта и обеспечения безопасного проезда автотранспорта.

АО НК «ҚазАвтоЖол» просит водителей соблюдать требования временных дорожных знаков, снижать скорость в зоне проведения работ, соблюдать дистанцию и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее из-за высокой температуры воздуха было повреждено бетонное покрытие на северном обходе Шымкента.